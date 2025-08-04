Высокоточный удар: Силы обороны уничтожили зенитный ракетный комплекс С-300 врага на Запорожье

2 августа в результате удара Сил обороны Украины по российским военным объектам на временно оккупированной территории Запорожской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300. Атака состоялась средствами дальнего огневого поражения, но не уточняется, какими именно.

О потерях противника сообщил 4 августа Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Пресс-служба проинформировала о "высокоточном ударе".

Ликвидация С-300 существенно снижает огневые возможности врага на большие расстояния и уменьшает способность обстреливать украинские позиции и гражданскую инфраструктуру региона.

"Этот удар в очередной раз подтверждает эффективность и точность украинских подразделений в выявлении и поражении критически важных объектов противника, в том числе и на ВОТ", – отметили в Генштабе.

Силы обороны Украины продолжают планомерное уничтожение ключевых элементов военного потенциала России, что ослабляет способность врага к ведению боевых действий, удержанию незаконно захваченных территорий и обеспечению оккупации.

Пресс-служба добавила: Украина продолжит борьбу до полного вывода российских оккупационных войск, восстановления территориальной целостности и установления справедливого и прочного мира.

Российские потери на войне против Украины

Согласно официальной статистике ГШ ВСУ на 3 августа 2025 года, оккупанты за все время полномасштабного вторжения потеряли 1203 единицы средств ПВО. Комплекс С-300 формально входит в эту категорию, хотя захватчики переделали зенитные ракеты земля – небо на земля – земля, то есть для ударов, а не для защиты от них.

Как писал OBOZ.UA:

– 3 августа украинские воины нанесли успешный удар по базе горюче-смазочных материалов аэропорта "Сочи" в Краснодарском крае России. Объект поражен, вспыхнул мощный пожар.

– По данным аналитиков, россияне пытаются установить дополнительную защиту на своих авиабазах, а авиационную технику спрятать под укрытия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!