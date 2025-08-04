ВСУ обезвредили на фронте еще 1010 оккупантов и восемь бронемашин армии РФ

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1010 российских оккупантов. Так, в целом в войне против нашей страны армия РФ потеряла уже примерно 1 057 140 военнослужащих.

Защитники также уничтожили еще 200 единицы техники и вооружения войск агрессора. Обновленные данные 4 августа озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Данные о потерях армии РФ

Накануне украинские воины сбили одну российскую крылатую ракету (всего 3553) и 77 беспилотников оперативно-тактического уровня (49 451).

Бойцы обезвредили 28 вражеских артиллерийских систем (всех 31 053), восемь боевых бронированных машин (23 079), один танк (11 069). Кроме этого, защитники сожгли еще 85 единиц автомобильной техники и автоцистерн (57 244) оккупантов.

Всего с начала полномасштабной войны Силы обороны также уничтожили 3935 единиц спецтехники, 1452 РСЗО, 1203 средства ПВО, 421 самолет, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку ВС РФ.

Что предшествовало

Российские захватчики поспешили заявить о захвате села Зеленый Гай на Донетчине неподалеку от админграницы с Днепропетровщиной. Впрочем, торжествовали россияне недолго: воины ГУР ликвидировали оккупантов, которые вывесили свой триколор в населенном пункте.

Также стало известно, что еще в 2024 году на фронте в Украине ликвидировали каннибала из России. Речь идет о жителе Сахалинской области РФ Денисе Горине, который был приговорен к 22 годам лишения свободы за несколько убийств и каннибализм.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Мелитополе взлетел в воздух микроавтобус с "кадыровцами", в результате чего все пятеро оккупантов были ликвидированы. Операцию по уничтожению врага провели украинские разведчики и активисты движения сопротивления.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!