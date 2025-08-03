Поторопились: спецназовцы ГУР ликвидировали оккупантов, которые фотографировались с флагом в селе Зеленый Гай. Видео

Российские захватчики поспешили заявить о захвате села Зеленый Гай в Донецкой области. В этом населенном пункте неподалеку от админграницы с Днепропетровщиной захватчики даже вывесили российский триколор.

Впрочем, торжествовали россияне недолго: любителей преувеличивать собственные достижения ликвидировали воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины. О сногсшибательном и без преувеличения убийственном приключении захватчиков в Зеленом Гаю рассказали в ГУР.

Что известно

В российской армии уже длительное время практикуют захват населенных пунктов в Украине "в кредит". Так называют случаи, когда оккупанты спешат отчитаться командованию о своих "успехах" и захвате очередных сел или поселков до того, как смогут там закрепиться, а порой – еще до того, как дойдут до этих населенных пунктов.

В случае с Зеленым Гаем россияне до села таки дошли. И даже успели вывесить 27 июля свой "аквафреш".

"Оккупационная армия не оставляет попыток прорваться к границе Днепропетровской области и отчитаться об очередной "победе". В частности, одна из боевых групп российской армии решила сфотографироваться в селе Зеленый Гай в Донецкой области и отчитаться руководству о новой "захваченной" позиции на пути к Днепропетровщине", – очертили ситуацию в ГУР.

К несчастью для захватчиков, Зеленый Гай входит в зону ответственности подразделения "Братство" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МОУ. Украинские воины быстро положили конец медийному "триумфу" россиян, а также их жизням: оккупанты были ликвидированы.

"Братство" предостерегает: появление с оружием и триколорами на нашей земле заканчивается одинаково — уничтожением. Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!" – отметили в ГУР.

В доказательство того, что Зеленый Гай остается под контролем Украины, воины записали видео из села – с того самого места, где днем ранее устроили "фотосессию" уже ныне ликвидированные россияне.

Что предшествовало

Накануне в ГУР отчитались об очередном акте возмездия на временно оккупированных территориях нашего государства. В Мелитополе Запорожской области, который россияне считают своим тылом, взлетел в воздух микроавтобус с кадыровцами. Все они были ликвидированы. В доказательство разведчики показали видео операции.

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