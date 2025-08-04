Каннибала из России, которого осудили на 22 года, уничтожили в Украине. Фото

На войне в Украине ликвидировали жителя Сахалинской области РФ Дениса Горина, который был приговорен к 22 годам лишения свободы за несколько убийств и каннибализм. Оккупанта уничтожили 1 июля 2024 года.

Об этом сообщило российское издание "Медиазона" со ссылкой на реестр наследственных дел. Также его имя нашли в списке ликвидированных российских военных, который опубликовал проект "Хочу жить".

В ноябре 2023 года стало известно о том, что Горина выпустили из колонии и он отправился воевать против украинцев. Тогда сахалинские издания обратили внимание на опубликованную им в "Одноклассниках" фотографию в камуфляжной форме с шевроном с изображением Чебурашки и надписью "Зачебурашим".

Что известно о преступлениях зэка-убийцы Горина

Горина трижды судили по делам об убийствах. Первый приговор ему вынесли в 2003 году: тогда мужчина получил 9 лет и 11 месяцев колонии строгого режима, а через семь лет, в 2010 году, его освободили по программе условно-досрочного освобождения.

В 2018 году Горину назначили 22 года колонии строгого режима. Его признали виновным в убийствах четырех человек. В двух случаях он признавался, что ел своих жертв.

В последнем решении суда говорилось о том, что в ноябре 2010 года сахалинец убил брата своего знакомого, по имени Александр. Сначала мужчина ударил его ножом в грудь, а затем срезал "мягкие ткани с конечностей потерпевшего, которые в дальнейшем употребил".

Во время допроса Горин подтвердил, что действительно убил Александра, срезал мясо в районе бицепсов, а также с икр и бедер, а затем утопил труп. Когда россиянин возвращался домой, ему позвонила бывшая жена Светлана, у которой был день рождения, и рассказала о том, что гости уже расходятся. Горин вернулся в квартиру, положил вещи в стирку, поместил мясо из кожи в морозилку и пошел на улицу, чтобы вместе с экс-супругой проводить оставшихся гостей и вернуться домой.

Что предшествовало

В ноябре 2023 года российский диктатор Владимир Путин помиловал и отпустил на свободу убийцу и каннибала Дениса Горина из Сахалинской области. Причиной такого решения главного военного преступника РФ стало участие людоеда в войне против Украины.

Горина из тюрьмы завербовали на войну в Украину, после чего глава Кремля помиловал серийного убийцу. Однако таких случаев в России очень много, потому что из-за войны многие осужденные за совершение особо тяжких преступлений оказались на свободе. В частности, в родной Ярославль вернулся Николай Оголобяк, один из главарей клана сатанистов-каннибалов, которые совершали ритуальные убийства.

Ранее Путин также помиловал убийцу 23-летней девушки, который 3,5 часа издевался над своей жертвой. Его завербовали в ЧВК "Багнер" и вместо того, чтобы отбывать срок, убийца отправился на войну против Украины.

Кроме этого, на свободе оказался и осужденный на 11 лет бывший военный Дмитрий Зеленский, который в 2018 году убил свою девушку, а затем пропустил ее тело через мясорубку в попытке заменить следы своего преступления. Преступник попал под амнистию после того, как провел полгода на войне Украины.

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