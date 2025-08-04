Россия пытается защитить свои авиабазы после украинских ударов и пересматривает диверсионные операции в Европе – ISW

На четвертом году полномасштабной войны Россия пытается улучшить защиту своих авиабаз от украинских ударов. Тем временем в Европе количество российских гибридных и диверсионных атак снизилось – вражеские разведывательные службы могут совершенствовать свою тактику и агентурные сети.

Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW). Отчет за 3 августа 2025 года опубликован на официальном сайте.

Защита авиабаз противника

Первый заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами России генерал-лейтенант Александр Максимцев в недавнем интервью заявил, что РФ создает новое поколение радаров дальнего обнаружения "Воронеж".

Максимцев утверждает, что у этой техники не будет слепых зон, она будет гарантировать полное покрытие местности и отслеживать баллистические ракеты независимо от траектории их полета.

Замглавнокомандующего ВКС РФ также сообщил, что все авиабазы будут обеспечены укрытиями для самолетов. Они, по словам Максимцева, возводятся на основных авиабазах в течение последних двух лет. В будущем работы проведут на всех аэродромах.

Спутниковые снимки от начала июня 2025 года указывали на то, что российские войска начали строительство укрытий для самолетов на 14 военных объектах, в частности вблизи российско-украинской границы и на ВОТ. Укрытия заложены в том числе на авиабазах "Миллерово" в Ростовской области, "Халино" в Курской области, "Гвардейское" в оккупированном украинском Крыму. Вероятно, строительство активизировалось после украинской спецоперации "Паутина" 1 июня.

Российские т.н. военкоры неоднократно жаловались на неспособность адаптироваться к многократным успешным украинским ударам и отказ строить защитные убежища для авиационной техники.

Скрытые атаки РФ в странах Европы

Российские разведывательные службы, похоже, пересматривают и модернизируют свои диверсионные и гибридные операции.

The Economist и Bloomberg, ссылаясь на предстоящий доклад Международного института стратегических исследований (IISS), сообщили, что российские гибридные и диверсионные заговоры чаще происходят в государствах Восточной Европы, чем Западной.

В целом количество диверсионных и гибридных инцидентов, связанных с РФ, резко возросло в Европе в 2024 году (до 30). С января по май 2025-го предполагаемых российских атак зафиксировано только 11.

По оценкам аналитиков IISS, тенденция к снижению этой статистики может быть связана с усилением присутствия НАТО в Черном море, попытками России позиционировать себя как добросовестного переговорщика перед США или опасениями, что масштабные атаки спровоцируют эскалацию с НАТО.

Американские и европейские официальные лица сообщили Bloomberg, что на это повлияли желание диктатора Владимира Путина избежать конфликта с президентом США Дональдом Трампом в начале его второго срока; перераспределение ресурсов ГРУ РФ на Украину; громкими европейскими судебными процессами над диверсантами, которые сдерживают будущие атаки; попытками Москвы усилить свой контроль и над местными доверенными лицами и агентами.

Тенденция к снижению, скорее всего, временная, и агрессор возобновит свою кампанию против Европы.

Что предшествовало

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что Российская Федерация осознанно занимается подрывом общественного порядка на Западе, в том числе для того, чтобы посеять хаос в обществе и ослабить поддержку Украины.

Пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков отрицает причастность Москвы к диверсиям в Европе. Он жалуется, что это "безосновательные" обвинения со стороны европейских чиновников.

Как ранее писал OBOZ.UA, российская хакерская группа Turla (также известная как Secret Blizzard) шпионила за иностранными посольствами в Москве. Для этого она выдавала свое вредоносное ПО за программу-антивирус "Лаборатория Касперского".

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