Россия атаковала Украину более сотней дронов: силы ПВО обезвредили 76 из них

В ночь на 25 августа Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 104 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 76 БпЛА.

Зафиксировано попадание 28 дронов. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о российской атаке

Очередная ночь российского воздушного террора началась с первых запусков войсками РФ средств воздушного нападения около 19:00 24 августа.

В целом враг атаковал 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, Шаталово.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08.00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 76 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксированы попадания 28 БпЛА на 15 локациях, падение сбитых (обломки) на 4 локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, в украинской разведке заявили, что Россия хочет производить более 6000 "Шахедов" ежемесячно.

По состоянию на июнь 2025 года, агрессор, по предварительным оценкам, выпускал около 5000 дальнобойных беспилотников ежемесячно, из них примерно половину составляли БПЛА-имитаторы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!