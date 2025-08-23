Россия хочет производить более 6000 'Шахедов' ежемесячно – украинская разведка

Российская Федерация планирует нарастить темпы работы ВПК и каждый месяц производить более 6000 дронов-камикадзе типа "Шахед". По состоянию на июнь 2025 года, агрессор, по предварительным оценкам, выпускал около 5000 дальнобойных беспилотников ежемесячно, из них примерно половину составляли БПЛА-имитаторы.

О том, что россияне хотят увеличить эту цифру, заявило американское издание CNN. Оно ссылается на информацию от военной разведки Украины.

Дешевые "Шахеды" позволяют оккупантам каждый день атаковать Украину

Журналисты указали на то, что РФ усиливает ночные атаки беспилотников на украинские города и гражданскую инфраструктуру. По мере того, как Россия стремительно наращивает производство, удары становятся все более интенсивными.

Хотя эти дроны не отличаются особой скоростью или высокими технологиями, они достаточно дешевы, чтобы оккупанты могли запустить сотни штук за раз, пытаясь подавить противовоздушную оборону Украины и подорвать моральный дух мирного населения.

"Производство ударных беспилотников в России обходится гораздо дешевле, чем в начале войны, когда Москва закупала их у Тегерана", – обратили внимание в CNN.

"В 2022 году Россия платила в среднем 200 000 долларов за один такой беспилотник. В 2025-м эта цифра снизилась примерно до 70 000 долларов благодаря масштабному производству на заводе "Алабуга", – сообщил неназванный источник в украинской разведке.

Однако оценки того, сколько стоит один "Шахед", разнятся. Аналитики из американского Центра стратегических и международных исследований (CSIS) считают, что стоимость "Герани-2" (российский вариант названия) варьируется от 20 000 до 50 000 долларов за единицу.

Активизация дроновых ударов показывает, как эволюционировали методы ведения войны, в которых все большую роль играют беспилотное автономное оружие и техника.

И Киев, и Москва вынуждены совершенствовать возможности своих БПЛА, чтобы компенсировать дефицит возможностей ВВС, что характерно не для всех западных держав. Однако эксперты утверждают, что США и их европейские союзники по НАТО активно работают над сферой беспилотников и методов борьбы с ними, чтобы сохранить преимущество в потенциальных конфликтах.

"Вероятно, НАТО в конечном итоге будет использовать беспилотники в больших масштабах. Не в таких масштабах, как Россия и Украина (поскольку у нас есть огромные военно-воздушные силы, в которые мы инвестировали и которые могут наносить мощные удары очень быстро), но в качестве дополнения к ним", – заявил Роберт Толласт, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), специализирующийся на сухопутных войнах.

