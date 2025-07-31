Как звучат реактивные 'Шахеды', которыми Россия начала атаковать Украину и в чем их главная опасность

Российская террористическая армия уже вторую ночью подряд атакует Украину реактивными дронами-камикадзе. По предварительным данным, речь может идти о модели Shahed-238, который способен развивать скорость более 500 км/ч.

Регулярное применение реактивных БПЛА является ответом противника успешное применение Украиной дронов-перехватчиков. OBOZ.UA выяснял, как звучат реактивные "Шахеды" и в чем их главная опасность

Новая тактика россиян

Эксперт в области военных радиотехнологий Сергей Бескрестнов считает, что враг начал применять именно реактивные БПЛА в ответ на дроны-перехватчики, которые стали применяться украинскими военными.

По словам военного эксперта, украинцы теперь узнали, как звучат реактивные "Шахеды", атакующие населенные пункты. Бескрестнов отметил, что пока применение таких беспилотников не носит массовый характер, тем не менее, уже вторую ночь подряд россияне запускали именно реактивные БПЛА.

Бескрестнов добавил, что пока невозможно предугадать, насколько массовым будет применение именно реактивных дронов в ближайшие месяцы.

Реактивные БПЛА могли ударить по Киеву

Министр внутренних дел Игорь Клименко заявил, что во время ночной атаки на Киев в ночь на 31 июля противник мог применить реактивные дроны-камикадзе. По его словам, россияне уже не впервые применяют реактивные БПЛА для ударов по гражданской инфраструктуре украинской столицы.

"Есть предварительная информация, что были реактивные "Шахеды", которые уже не впервые применяются по объектам гражданской и коммунальной инфраструктуры Украины и города Киев. Сколько было именно реактивных "Шахедов", сейчас считают специалисты", – сказал Клименко.

Какой звук у реактивного дрона-камикадзе

После информации от Воздушных сил ВСУ о том, что враг массово применил реактивные дроны, в сети начали распространяться видео с якобы звуком полета такого БПЛА. Однако стоит учесть, что различные каналы публикуют фейки, которые на самом деле не соответствуют действительности.

В то же время видео с запуском реактивных дронов-камикадзе ранее обнародовали вражеские ресурсы. Российские пропагандисты публиковали видео с моментом запуска БПЛА с наземной платформы. При этом звук у такого дрона действительно отличается от привычных Shahed-136/Герань-2.

Обычные "Шахеды" двигаются за счет двухтактного поршневого двигателя. За характерный звук украинцы часто называют такие беспилотники "мопедами" или "газонокосилками". В то же время звук дрона с реактивным двигателем можно описать как глубокий, мощный рёв или гул, часто сопровождающийся шипением и свистом, особенно при наборе мощности.

В чем главная опасность реактивных БПЛА

Реактивные дроны-камикадзе Shahed-238 (российское название "Герань-3") является дальнейшим развитием линейки Shahed-131/136. Его ключевое отличие и главная опасность заключаются в использовании турбореактивного двигателя вместо поршневого, как у предыдущих моделей.

Если Shahed-136 летает со скоростью около 180-200 км/ч, то Shahed-238 может развивать скорость до 600 км/ч, а при пикировании на цель – свыше 700 км/ч. Это делает его значительно более трудным для перехвата.

Хотя реактивный двигатель потребляет больше топлива, по некоторым данным дальность его полета может быть до 1000-2000 км. Однако, некоторые источники указывают на уменьшенную продолжительность полета (около 2 часов) по сравнению с Shahed-136 из-за повышенного расхода топлива.

Высокая скорость полета значительно сокращает время реагирования для систем противовоздушной обороны и мобильных огневых групп. Перехватить такой беспилотник гораздо сложнее, особенно для ПВО ближнего радиуса действия и стрелковых подразделений.

Что предшествовало

Российские военные преступники утром 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву, разрушив жилую многоэтажку в Святошинском районе. Под завалами дома оказались жители. В целом Россия с ночи массированно атаковала украинскую столицу "Шахедами" и ракетами: зафиксированы повреждения в четырех районах, шесть человек погибли и более полусотни пострадали.

Российские военные преступники убили 7 жителей Киева: четырех в Святошинском районе и двух – в Соломенском. В частности, погиб шестилетний мальчик. Еще более 80 человек пострадали, среди них – девять детей и трое полицейских, которые ехали на вызов. Десятки пострадавших госпитализированы, остальные получили помощь на месте.

Напомним, российские пропагандисты показали видео с завода в Алабуге, где производят дроны-камикадзе для террора украинских городов. Россияне продемонстрировали процесс сборки и в целом план завода.

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