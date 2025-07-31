Ракетный удар был прямо в жилой дом, под завалами люди: Зеленский показал жуткие последствия атаки РФ на Киев. Видео

Российские военные преступники утром 31 июля нанесли ракетный удар по Киеву, разрушив жилую многоэтажку. Под завалами дома оказались жильцы, количество пострадавших уточняется.

Жуткие кадры с места этой вражеской атаки показал президент Владимир Зеленский. В целом Россия с ночи массированно атаковала украинскую столицу "Шахедами" и ракетами, известно о повреждениях в четырех районах и десятках пострадавших.

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