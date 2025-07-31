Россия ударом по Киеву убила 6-летнего мальчика и его мать: Зеленский рассказал, сколько ракет и дронов враг направил на Украину ночью

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередной российский террористический удар по Киеву в ночь на 31 июля. Глава государства рассказал, что россияне убили в украинской столице 6-летнего мальчика и его мать.

В ходе теракта враг применил 8 ракет и более 300 ударных дронов. Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.

Последствия путинского террора

По словам Зеленского, вследствие очередных обстрелов пострадали Днепропетровская, Полтавская, Сумская, Николаевская, Киевская область. Однако именно столица стала основной целью массированного обстрела.

В Киеве в результате российских ударов зафиксированы многочисленные повреждения жилищной инфраструктуры. В одном из спальных районов в многоэтажке разрушен целый подъезд.

Зеленский проинформировал, что сейчас известно о шести погибших, среди них шестилетний мальчик и его мама. Также известно о десятках пострадавших людей, каждому и каждому оказывается необходимая помощь.

"Более 300 дронов и 8 ракет выпустили россияне. Делаем все, чтобы максимально реализовать все договоренности по защите наших людей, чтобы каждый контракт работал для защиты жизни", – сообщил президент.

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