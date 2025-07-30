Оккупанты ударили по поселку в пригороде Харькова: есть жертва и пострадавшие. Видео

Днем 30 июля российская террористическая армия в очередной раз обстреляла Харьковскую область. На этот раз под вражеским ударом оказалось село Васищево.

Вследствие атаки пострадали три человека. Об этом в Telegram сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Последствия российского террора

По информации областной администрации, в населенном пункте Васищево после российского удара вспыхнул пожар. Ранения вследствие атаки получили трое мирных жителей.

На данный момент тип оружия, которое россияне применили для обстрела населенного пункта, выясняется. Также уточняются другие детали обстрела. На месте работают все экстренные службы.

Позже в ОВА уточнили, что россияне нанесли удар по территории гражданского предприятия общей площадью 30 тыс. кв. метров. Горели складские постройки площадью около 20 тыс. кв. метров.

Сотрудники ГСЧС локализовали пожар. Местные власти подчеркнули, что внутри складов были товары исключительно гражданского назначения, в том числе продукты питания, поэтому огонь довольно быстро распространялся.

В ходе тушения пострадали 2 сотрудника ГСЧС: у одного отравление угарным газом и тепловой удар, другой получил ожоги. В общей сложности на месте работает более 100 пожарных, около 50 единиц техники, также привлекли пожарный поезд.

Состояние пострадавших

Издание "Суспільне" сообщило, что пострадавшие в результате российского удара находятся в состоянии средней тяжести. Директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта уточнил, что у раненных диагностированы осколочные ранения, черепно-мозговая травма и переломы. Все раненые – мужчины.

Взрыв слышали даже в Харькове

Несмотря на то, что село Васищево расположено приблизительно в 10 км от Харькова, взрывы слышали даже в областном центре. Громкий взрыв некоторые жители областного центра услышали около 12:00.

Позже городской голова Игорь Терехов уточнил, что взрыв, который в обед слышали в Харькове, прозвучал за пределами города.

Что предшествовало

Оккупационная армия РФ продолжает осуществлять регулярные атаки по украинским населенным пунктам. Зачастую целью террористов становится гражданская инфраструктура. Днем 30 июля оккупационная армия РФ в очередной раз ударила по зданию Сумской областной военной администрации. Вследствие теракта пострадали мирные жители. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в ночь на 30 июля российская террористическая армия нанесла очередной удар дронами по Харькову. В результате обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие. Враг атаковал два района в областном центре – Шевченковский и Слободской.

Напомним, 29 июля российская террористическая армия обстреляла Харьковскую область из реактивных систем залпового огня. Вследствие вражеской атаки погибли пятеро мирных жителей. Россияне убили людей в селе Новоплатоновка.

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