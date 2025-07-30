Оккупанты атаковали Харьков дронами, произошли пожары: есть пострадавшие. Фото и видео

В ночь на 30 июля российская террористическая армия нанесла очередной удар дронами по Харькову. В результате обстрела среди мирных жителей есть пострадавшие.

Враг атаковал два района в областном центре – Шевченковский и Слободской. Об этом в Telegram сообщил харьковский городской голова Игорь Терехов.

Последствия атаки

В Шевченковском районе Харькова вследствие российского удара загорелись три автомобиля, автомойка и пристройка к зданию общей площадью 210 кв. м. Также в городе повреждены жилые дома, торговые объекты и транспорт.

Российские дроны также ударили по Слободскому району Харькова. Там вследствие обстрела возник пожар на площади 500 кв. м. По информации ГСЧС Украины, возгорание было ликвидировано.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что около 2:00 в результате атаки вражеского беспилотника в Шевченковском районе Харькова загорелись помещения кафе, автомойки, авто и магазина, были выбиты окна в домах.

Ориентировочно в 2:40 зафиксировано попадание БПЛА по Слободскому району Харькова, в результате чего было повреждено нежилое здание. Предварительно установлено, что для атаки по Харькову агрессор использовал БПЛА "Герань-2".

Сколько пострадавших

По данным местных властей, ранения вследствие ночного налета дронов на Харьков получили трое мирных жителей. В мэрии уточнили, что речь идет о двух женщинах и мужчине.

В областной военной администрации уточнили, что пострадали две женщины, 62 и 24 лет, а также 33-летний мужчина. Все раненые самостоятельно обратились за медицинской помощью.

Что предшествовало

Оккупационная армия РФ продолжает осуществлять регулярные атаки по украинским населенным пунктам. Зачастую целью террористов становится гражданская инфраструктура. Ночью 29 июля россияне обстреляли ряд населенных пунктов Запорожской области. Было атаковано одно из пенитенциарных учреждений, в результате чего погибли 17 человек, еще 35 – получили травмы.

Напомним, 29 июля российская террористическая армия обстреляла Харьковскую область из реактивных систем залпового огня. Вследствие вражеской атаки погибли пятеро мирных жителей. Россияне убили людей в селе Новоплатоновка.

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