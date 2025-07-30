Оккупанты ударили по Сумам: повреждено здание ОГА, ранены. Фото

Днем 30 июля оккупационная армия РФ в очередной раз ударила по зданию Сумской областной военной администрации. Вследствие теракта пострадали мирные жители.

На месте происшествия работают экстренные службы. Об этом в Telegram сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Враг пытается уничтожить админздание

По информации областной администрации, российские войска нанесли удар по зданию ОВА около 13:30. В результате удара по центру областного центра пострадали люди, 75-летнюю пострадавшую с обломочным ранением госпитализировали.

Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. На месте происшествия задействованы все экстренные службы.

Глава ОВА отметил, что 25 и 26 июля российские оккупанты уже атаковали здание областной администрации ударными дронами и в очередной раз предприняли попытку уничтожить здание.

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