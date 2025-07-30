Украина в ожидании массированной российской атаки: отмечена подготовка к запускам БПЛА со всех пусковых локаций

Вечером 30 июля российские захватчики задействовали/готовились к задействованию всех точек запусков Shahed-136/131 и дронов-имитаторов. Украина снова окажется под ударами беспилотников – вероятно, речь идет о значительном количестве вражеских целей.

Соответствующие предупреждения сделали неофициальные мониторинговые каналы. Первые "Шахеды" были зафиксированы над Черниговщиной около 18:30 среды, что подтвердила пресс-служба Воздушных сил ВС Украины. В 19:10 новые группы БПЛА появились над Сумщиной.

По информации Telegram-каналов, пуски российских дронов произошли из:

– Приморск-Ахтарска (Краснодарский край РФ);

– аэродрома "Милерево" (Ростовская область) и района Навли (Брянская область);

– аэродрома "Шаталово" (Смоленская область);

– Гвардейского, мыса Чауда (временно оккупированный россиянами украинский Крым);

– Орла и Курска (РФ);

– оккупированных украинских Бердянска (Запорожская область) и Донецка.

Карта тревоги по состоянию на 19:20:

Как ранее писал OBOZ.UA, в ночь на 30 июля Россия применила 78 средств воздушного нападения для обстрела Украины. Силы ПВО обезвредили 51 цель.

Особенностью этой ночной атаки стало задействование противником до восьми реактивных БПЛА на северном направлении. Эксперты предполагали, что эти дроны могли быть российской локализованной версией иранских Shahed-238.

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