Защитники неба ночью сбили 51 из 78 российских дронов: зафиксированы прилеты в семи локациях

В ночь на 30 июля Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 78 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 51 цель.

Попадания зафиксированы в семи локациях, обломки сбитых дронов упали еще в двух. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Детали ночной атаки РФ

Очередная ночь воздушного террора началась с запуска россиянами первых дронов около 22:30 накануне.

Враг запустил 78-м ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений российских городов Орел, Курск, а также с Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.

"Особенность ночной атаки – применение врагом до 8-ми реактивных БпЛА на северном направлении", – уточнили в Воздушных силах.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбит/подавлен 51 вражеский БПЛА на севере и востоке страны.

Зафиксированы прилеты 27 БпЛА в 7 локациях, падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

Что известно о последствиях атаки

Под вражескими ударами ночью оказался, в частности, Харьков. В городе произошли пожары, есть пострадавшие.

В Шевченковском районе Харькова в результате российского удара загорелись три автомобиля, автомойка и пристройка к зданию общей площадью 210 кв. м. В городе повреждены жилые дома, торговые объекты и транспорт.

Российские дроны также ударили по Слободскому району Харькова. Там в результате обстрела возник пожар на площади 500 кв. м. По информации ГСЧС Украины, возгорание было ликвидировано.

Кроме того, россияне атаковали Днепропетровскую область. В регионе повреждены промышленные и аграрные предприятия.

На местах попаданий произошли пожары, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Тем временем в "Укрзалізниці" сообщили, что ночью Россия обстреляла украинскую железную дорогу. Из-за этого ряд поездов изменили маршруты.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что враг нанес ракетный удар по учебному подразделению ВСУ на Черниговщине. В Сухопутных войсках ВСУ заявили о потерях: трое военнослужащих погибли, еще 18 ранены.

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