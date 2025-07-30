Враг нанес ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: есть погибшие и раненые военнослужащие

Во вторник, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины на Черниговщине. На данный момент известно о известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.

Удар по подразделению подтвердили в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины. "Несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, не удалось полностью избежать потерь среди личного состава", – отметили там.

На месте работают соответствующие экстренные службы, раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Назначено расследование

Для выяснения всех обстоятельств и причин потери личного состава создали комиссию во главе с начальником Военной службы правопорядка ВСУ, назначено служебное расследование. В Сухопутных силах отметили, что в случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к ответственности.

"Командованием Вооруженных Сил Украины и Сухопутных войск принимаются дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих во время ракетных и воздушных ударов агрессора по полигонам и учебным центрам", – сказано в сообщении.

Под ударом был объект ВСУ на Черниговщине

Удар по учебному подразделению был нанесен вечером 29 июля. В 18:42 Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Об ударе баллистикой по Черниговщине писали мониторинговые каналы. "До границы с Беларусью менее 20 км", – отметил волонтер и блогер Сергей Стерненко. Враг опубликовал кадры атаки – это свидетельствует о том, что огонь корректировал российский разведывательный БПЛА.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска 22 июня нанесли удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ на Николаевщине. В момент атаки там проводились занятия с военнослужащими, три человека погибли, еще 11 получили ранения.

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