Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону бригады ВСУ: что известно о последствиях

Российские оккупационные войска в воскресенье, 22 июня, нанесли удар по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В момент атаки там проводились занятия с военнослужащими.

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По предварительным данным, три человека погибли, еще 11 получили ранения. Об этом сообщили на официальной Facebook-странице Сухопутных войск ВС Украины, отметив, что "удалось избежать многочисленных потерь личного состава".

"Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях", – сказано в сообщении.

В Сухопутных войсках добавили, что командование создало специальную комиссию для детального выяснения всех обстоятельств происшествия. На месте происшествия также работают правоохранительные органы.

Мониторинговый канал "Николаевский Ванек" сообщил, что удар пришелся по полигону в Николаевской области. По словам автора канала, россияне работали под корректировку - разведывательный дрон.

По состоянию на сейчас известно о троих погибших.

Напомним, что 1 июня российские войска нанесли удар ракетой "Искандер" по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области. В результате вражеской атаки 12 военнослужащих погибли, более 60 получили ранения.

Там отметили, что "никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось", однако пообещали служебное расследование и наказание виновных, если к потерям привели "действия или бездействие должностных лиц".

После этого командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатий принял решение подать рапорт об отставке. Он подчеркнул, что это осознанный шаг, продиктованный его личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские защитники.

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