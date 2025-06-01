Войска РФ нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ: 12 погибших, более 60 раненых

Российские войска 1 июня нанесли удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. В результате вражеской атаки 12 военнослужащих погибли, более 60 получили ранения.

Видео дня

Об этом сообщили в Сухопутных войсках. Там отметили, что "никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось", однако пообещали служебное расследование и наказание виновных, если к потерям привели "действия или бездействие должностных лиц".

"Сегодня, 1 июня, враг нанес ракетный удар по расположению одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВС Украины. К сожалению, есть погибшие и раненые военнослужащие. Подчеркиваем, что никаких построений или массовых сборов личного состава не проводилось. После объявления сигнала воздушной тревоги большинство личного состава находилась в укрытиях. Пострадавшим оказывается вся необходимая квалифицированная медицинская помощь", – говорится в сообщении.

По состоянию на 12:50 известно о 12 погибших и более 60 раненых.

По понятным причинам, о месте удара в Сухопутных войсках не сообщили.

Зато там пообещали провести служебное расследование с целью установить, есть ли в гибели военных вина должностных лиц учебного подразделения.

"Для выяснения всех обстоятельств и причин потерь личного состава в командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины создана комиссия и назначено служебное расследование. Командование и личный состав оперативного командования "Восток" также будут оказывать полное содействие работе правоохранительных органов. В случае установления, что к гибели и травмированию военнослужащих привели действия или бездействие должностных лиц, виновные будут привлечены к строгой ответственности", – отметили в СВ ВСУ.

Там также заверили, что принимают "дополнительные меры безопасности для сохранения жизни и здоровья военнослужащих в условиях ракетных и воздушных ударов агрессора по тыловым районам" и выразили соболезнования семьям погибших военных.

Напомним, ранее стало известно, что 1 июня РФ атаковала Запорожье "Шахедами". В городе поражены объекты критической инфраструктуры и дома, пострадали три человека.

Также под вражеским ударом оказался Запорожский район.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!