Оккупанты ударили по Днепропетровщине: повреждены предприятия, произошли пожары, есть пострадавшие. Фото

В ночь на 30 июля российские захватчики ударили по Днепропетровской области. В результате вражеской атаки есть пострадавшие и разрушения, погиб скот.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Он добавил, что, по информации ПвК, 24 дрона удалось сбить.

Детали атаки

Из-за российской атаки были попадания в Павлограде. Известно, что пострадал 70-летний мужчина. Изуродовано транспортное предприятие, возникло несколько пожаров.

В Синельниковском районе под удары дронов-камикадзе попали Николаевская и Покровская громады, а FPV-дроны были применены по Межевской громаде. Пострадала женщина. В результате атак возникли пожары, повреждены аграрные и частные предприятия, погибло около 20 голов скота. Уничтожено пять автомобилей.

Обстрелы не прекращались и на Никопольщине – враг применял артиллерию и дроны против райцентра, а также Марганецкой и Покровской громад. В результате вчерашней атаки FPV-дроном по Никополю сгорели жилой дом и хозяйственная постройка.

"Сегодня Каменское в скорби по трем погибшим из-за ракетной атаки накануне. Склоняем головы в память о невинных жертвах российской агрессии. Светлая память. Искренние соболезнования родным", – говорится в сообщении.

По информации ГСЧС Украины, пострадавший в Павлограде мужчина направлен в медицинское учреждение.

"К работам привлечено 79 спасателей и 16 единиц техники ГСЧС", – указано в сообщении.

Как сообщили в "Укрзализныце", ночью россияне в очередной раз ударили о железнодорожной инфраструктуре на Днепропетровщине. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате атаки поврежден вокзал в Павлограде, колеи и контактная сеть.

"Утром ряд пригородных поездов следует по измененном маршруту. Пошли на это из соображений безопасности и ради возможности оперативно отремонтировать повреждения", – говорится в сообщении.

Что предшествовало

В понедельник, 29 июля, враг в течение дня обстреливал Никопольщину из дронов и артиллерии, в результате чего в регионе была повреждена инфраструктура. В целом оккупанты атаковали Никополь, Покровскую, Мировскую, Червоногригорьевскую громады.

Вечером, 29 июля, российская оккупационная армия нанесла ракетный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск ВСУ на Черниговщине. Известно о трех погибших и 18 раненых военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 29 июля захватчики обстреляли ряд населенных пунктов Запорожской области. Под атаку попало одно из пенитенциарных учреждений, в результате чего погибло 17 человек, еще 35 – получили травмы.

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