Российские оккупанты впервые применили группу реактивных дронов для налета по тыловой Украине: что за этим кроется и насколько серьезна угроза

В ночь на 30 июля российские оккупационные войска применили по территории Украины 78 дронов-камикадзе и приманок Shahed-136, "Гербер" и "Пародий". Казалось бы, этот налет мало чем отличается от всех предыдущих, если бы не одного "но" – враг применил группу из восьми реактивных дронов. Пока рано говорить о том, что это средство поражения может стать массовым, но начинать разбираться с целями и угрозами лучше уже сейчас.

Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Ушел в тень

На данный момент какой-либо конкретики относительно того, что это были за реактивные-дроны из официальных источников не поступало, но вероятнее всего это российская локализованная версия иранского Shahed-238.

Его презентация была проведена в Иране в ноябре 2023 года. Этот дрон был представлен в нескольких модификациях, отличавшихся между собой головками самонаведения (ГСН), либо их отсутствием:

– самая простая версия была без ГСН, с наведением по заданным координатам;

– версия с электронно-оптической ГСН;

– модификация с радиолокационной ГСН.

Также озвучивалась предварительная скорость такого дрона – около 550 км/ч, что уже тогда вызвало опасения относительно снижения эффективности мобильных огневых групп, в основном оперирующих легким стрелковым вооружением.

Но как бы это странно ни звучало, Shahed-238 после своей громкой презентации канул в небытие и о нем ничего не было слышно пока нечто похожее на это средство поражения не было сбито в воздушном пространстве Украины в январе 2024 года. После чего он опять ушел в тень.

Более года тема российских реактивных дронов особо не подогревалась, если только не считать "Бандероль". Которая, по сути, оказалась авиационной ракетой.

И вот в ночь на 30 июля РОВ применяет сразу группу из восьми реактивных дронов. Почему именно сейчас, с какой целью, каковы угрозы и как этому противодействовать?

Чем отличаются реактивные дроны

Реактивный дрон обладает скоростью в 2-3 раза выше, чем у стандартного Shahed-136. Это позволяет им быстрее преодолевать расстояния, обходить мобильные огневые группы, снижая реакцию и огневое поражение.

В целом все это и так было известно, но совершенно не исключено, что сегодняшнее применение группы реактивных дронов было вызвано испытанием такого средства поражения против зенитных дронов.

То есть, возможно что россияне пытались таким образом выяснить, насколько зенитные дроны-перехватчики эффективны против реактивных дронов-камикадзе. Это вполне вписывается в нынешние попытки РОВ найти быстрое решение противодействия зенитным дронам – помимо изменения тактики применения Shahed-136 и проведения дополнительной их модернизации.

Но следует понимать и то, что главным и единственным достоинством реактивного дрона является его скорость. В остальном – довольно много минусов.

Прежде всего за счет реактивного двигателя его себестоимость выше, нежели у Shahed-136.

Скорость же в 550 км/ч позволяет быстрее преодолевать расстояния и обходить мобильные группы перехвата, но реактивный двигатель потребляет в разы больше топлива, чем четырехцилиндровый двухтактный бензиновый двигатель Shahed-136, что значительно снижает максимальную дальность полета.

То есть, реактивный дрон будет представлять собой средство поражения ближнего и среднего радиуса действия, без возможности путешествия по воздушному пространству Украину на сотни километров.

Реактивный двигатель также является более теплоемким излучателем и намного проще фиксируется и сопровождается средствами ПВО, что упрощает его перехват ПЗРК.

И в завершении стоит отметить более низкую маневренность реактивных дронов в сравнении с Shahed-136. Конечно же если только они выполнены по той же аэродинамической схеме "летающее крыло", то есть, представляют собой аналог Shahed-238. Для осуществления маневров, особенно под углами 90° или даже выполняя банальную "карусель", реактивному дрону необходимо снижать скорость в большем диапазоне, нежели Shahed-136.

В целом реактивные дроны не представляют собой некую Wunderwaffe, но могут играть важную роль в вопросах прорыва мобильных огневых групп, на небольших дистанциях, а также истощения ПВО - вынуждая задействовать зенитно-ракетные средства для перехвата.

Но совершенно не исключаю, что этой ночью они были применены в рамках эксперимента для испытания как эффективности перехвата посредством зенитными дронами, так комбинированного применения с обычными дронами-камикадзе.

Выводы

У реактивных дронов есть свои плюсы и недостатки. К этому типу средств поражения не стоит относиться как к некоему Wunderwaffe, противодействие ему есть, а по ряду показателей – себестоимость, дальность поражения, маневренность – они уступают Shahed-136.

Тем не менее совершенно не исключено, что РОВ начнут их применять чаще, испытывая в реальных боевых условиях, а также комбинируя с обычными дронами-камикадзе и дронами-приманками – пытаясь перегрузить нашу ПВО и истощить ее, вынуждая чаще применять ЗУР при отражении подобного рода налетов.