Не только как средство террора, но и для истощения ПВО: какие еще угрозы несет новая российская ракета "Бандероль"

На днях Главное управление разведки Минобороны Украины представило информацию о "Бандероли", которую ранее считали дроном, причем по аэродинамической схеме "летающее крыло". Но как оказалось, это небольшая крылатая ракета, приспособленная к применению с вражеских БПЛА "Орион", а также, в перспективе, к интеграции в ударный вертолет Ми-28. Но не смотря на данные от ГУР, вопросов по этой ракете осталось не меньше, чем до того.

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Подробнее об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

От дрона к ракете

Российские оккупанты стали активно испытывать ракету "Бандероль" с апреля и основной зоной стал причерноморский регион – Херсонская, Николаевская и Одесская области. Это наводило на мысль, что реактивный дрон, а на тот момент именно так думали о "Бандероли", запускается с Крыма.

Пристально наблюдая за регулярными испытаниями "Бандероли" можно было сделать предварительные выводы об ее характеристиках и о том, как менялась тактика применения.

Например, как мы видим, крейсерская скорость "Бандероли" действительно в пределах 550 км/ч. Большую часть участка полета эти средства поражения преодолевали именно на таких скоростях. Но на определенных участках максимальная скорость достигала 700 и 750 км/ч.

Также примечательным было то, что морской участок полета "Бандероль" изначально преодолевала на высоте 500 метров, а уже входя в воздушное пространство материковой части Украины снижалась на высоту 100 метров - чтобы быть менее заметным и уязвимым для средств ПВО. Но уже в мае эти средства избрали для себя тактику полета над уровнем моря на высотах до 300 метров.

Возникал вопрос и о дальности полета этих средств. Согласно опубликованным данным ГУР МО Украины, она составляет 500 километров, но при этом же подается объем топлива в пределах 50-65 литров, что сразу же вызывает диссонанс. Реактивный двигатель тратит на 100 километров полета 13 литров топлива?

Я не спорю с ГУР МО Украины, но пока "Бандероли" не летали дальше Вознесенска Николаевской области, а это в пределах 200 километров от места пуска. Что с учетом потребления топлива реактивным двигателем с крейсерской скоростью 550 км/ч куда больше соответствует реальным возможностям по дальности полета.

О том, что мы имеем дело не с дроном по аэродинамической схеме "летающее крыло", то есть, аналогом Shahed-136, стало понятным когда "Бандероль" продемонстрировала возможность совершать резкие маневры. В то время, как в апреле все реактивные средства поражения имели прямую траекторию полета, в мае одна из "Бандеролей" совершила разворот на Вознесенск на скорости 250 км/ч под углом 90°, что невозможно при использовании аэродинамической схемы "летающее крыло".

Это уже указывало на то, что мы имеем дело либо с классическим, самолетного типа дроном, либо с аналогом крылатой ракеты по типу 3М14 или Х-101, только меньшего размера.

В итоге так и оказалось.

Опасность "Бандероли"

Судя по той информации, которую опубликовало ГУР МО Украины, "Бандероль" практически полностью собирается из иностранных комплектующих невысокой стоимости. Это подтверждает тот факт, что российские планы по импортзамещению микроэлектроники для производства вооружений так и не реализовались, и агрессор продолжает тотально зависеть от контрабандной либо двойного назначения продукции. Кроме того, неспециализированная микроэлектроника обладает намного меньшей надежностью, чем предназначенная для военных нужд, что хоть и удешевляет себестоимость готовой продукции, но повышает вероятность отказа тех или иных блоков ракеты.

То есть, "Бандероль" - это сравнительно недорогая ракета по сравнению с теми же 3М14, Х-101 и даже Х-59, что может со временем превратить ее в массовый, серийный продукт.

Применение этой ракеты с БПЛА "Орион" также создает соответствующие риски и угрозы. Ранее эти разведывательно-ударные беспилотники не имели настолько дальнобойного вооружения, но теперь, похоже, будут активнее применяться для подобных пусков.

На отдалении в 150 км от береговой линии Одесской области регулярно дежурит российский БПЛА "Орион". Теперь его присутствие будет нести угрозу не только разведывательного характера, но и возможности пуска "Бандероли", глубина залёта которой в область составит до 50 км. Это, в свою очередь, актуализирует вопрос как ПВО в южных регионах Украины, так и нейтрализации БПЛА "Орион" над Чёрным морем теми или иным способами.

Также крайне негативным моментом может стать интеграция этой ракеты в ударные вертолеты Ми-28. Это очень неудачный и дефективный российский ударный вертолет, показавший себя в ходе полномасштабного вторжения в Украину только с плохой стороны. Но возможность применения "Бандероли" значительно расширяет для него перспективы актуализации.

Стоит обратить внимание и на оснащение "Бандероли" российскими блоками управления полетом B-101 и навигационными модулями "Комета" в комплексе с блоком спутниковой навигации "Б-105". Ранее эти блоки применялись для БПЛА "Орлан-10", "Форпост-П", а позже на Shahed-136.

Размещение восьми антенн обеспечивают устойчивость подавлению РЭБ, а наличие инерциальной системы навигации и средство измерения телеметрических показателей повышают точность наведения на цель. Но это не является абсолютной панацеей от подавления РЭБ как базового средства защиты от средств поражения, а потому актуализация комплексов в качестве первичного барьера российскому ракетному и дроновому террору сохраняется на прежнем уровне.

Выводы

Россия создала дешевую, "мобилизационную" ракету с довольно приличной дальностью полета и мощной боевой частью.

Эти ракеты собираются из дешевых комплектующих, обладают весьма приемлемой точностью и маневренностью, применяются с БПЛА, а также по тактике ударов используют все возможные ухищрения для активного и пассивного обхода систем ПВО.

К сожалению, это средство поражения может в перспективе представлять серьезную угрозу в вопросах террора тыловых районов и городов Украины, особенно с учетом возможностей России масштабировать их производство.

Борьба с ними, равно как и со всеми предыдущими российскими средствами террора, заключается в плотной, эшелонированной системе ПВО с неотъемлемой основой в виде РЭБ. Разница лишь в том, что для перехвата системами противовоздушной обороны этих ракет в большинстве случаев необходимо применять также ракеты, что может привести к истощению боекомплекта быстрее, чем в случае с Shahed-136.

Поэтому "Бандероль" можно расценивать не только как средство поражения и средство террора, но и как дешевое средство истощения ПВО.