Над Украиной обезвредили три крылатые ракеты и 288 дронов: в Воздушных силах указали, сколько было попаданий

Силы обороны Украины в ночь на четверг, 31 июля, сбили три из восьми российских крылатых ракет. Также защитники неба обезвредили 288 дронов – ударных и имитационных.

Очередной вражеский удар продолжался с 18:00 минувших суток, и основным его направлением была столица – город Киев, где зафиксировано много разрушений, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, указав количество попаданий.

Детали атаки РФ

На этот раз для ударов по Украине страна-агрессор применила 317 средств воздушного нападения, а именно:

– 309 беспилотников (ударные типа Shahed и имитаторы различных типов), запущенных из районов российских городов Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск;

– восемь крылатых ракет "Искандер-К" из Курской области РФ.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной сбито и подавлено РЭБ 291 средство воздушного нападения: 288 ударных БПЛА и три ракеты.

"Зафиксированы прямые попадания пяти ракет (одна из них – в жилой дом в г. Киев) и 21 ударного БПЛА в 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 19 локациях – почти все в столице. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, соболезнования родным..." – сообщили в Воздушных силах.

По собственным подсчетам OBOZ.UA, всего в июле 2025 года Россия применила против Украины 6297 беспилотников (ударных типа "Шахед" и имитаторов), что стало рекордным количеством за годы полномасштабной войны. Из них защитники неба обезвредили примерно 5574 дрона. Для сравнения, в прошлом месяце враг запустил 5438 таких дронов, в мае – 4003, а в первый месяц этого года их было 2,6 тыс.

Последствия атаки РФ

В ночь на 31 июля Украина в очередной раз оказалась под массированной атакой российских дронов и ракет. Больше всего поражений было в столице, где Россия убила семь человек, в том числе шестилетнего мальчика и его маму.

В частности, россияне нанесли ракетный удар по девятиэтажке в Святошинском районе, разрушив целый подъезд, под завалами которого оказались жители. В целом последствия атаки зафиксированы как минимум на 27 локациях в четырех районах (также Соломенский, Голосеевский и Шевченковский). Из-за действий агрессора пострадало более 80 жителей столицы.

На Киевщине в результате вражеской атаки повреждены здания трех магазинов и складские помещения в Бучанском районе. Спасатели ликвидировали масштабный пожар.

В Днепропетровской области силы ПВО уничтожили 15 вражеских беспилотников. В то же время были попадания в Юрьевской громаде Павлоградского района: повреждены сельскохозяйственное и транспортное предприятия, возник пожар.

В Черкасской области защитники неба обезвредили девять российских БПЛА. Предварительно, обошлось без последствий для инфраструктуры и жителей.

В Николаевской области сбили/подавили 13 дронов. Известно, что в Сумской области в результате удара БПЛА получили ранения два человека.

Что предшествовало

Ночью 30 июля российские военные преступники запустили по Украине 78 беспилотников (ударных и имитационных типов). Противовоздушная оборона уничтожила 51 вражеский БПЛА на севере и востоке страны. В то же время были зафиксированы попадания 27 дронов в семи локациях, а на двух – падение сбитых целей (обломков).

В Воздушных силах ВСУ отметили, что особенностью этой атаки стало применение врагом впервые около восьми реактивных БПЛА на северном направлении.

По данным совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление", пока рано говорить о том, что это средство поражения может стать массовым, однако начинать разбираться с целями и угрозами лучше уже сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, немецкий производитель изготовил и отправил Украине семь систем противовоздушной обороны IRIS-T, а ожидаются поставки еще 11 (всего заказали 18). Посол Алексей Макеев пояснил, что в каждую систему входят три пусковые установки SLM, то есть средней дальности, и две SLS – короткой дальности.

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