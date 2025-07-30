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Осинтер вычислил, откуда россияне запускают "Шахеды" по Украине. Карта

София Закревская
War
4 минуты
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Осинтер вычислил, откуда россияне запускают 'Шахеды' по Украине. Карта

Аналитик, который занимается разведкой на основе открытых источников и геопространственной разведкой, установил, откуда российские военные запускают "Шахеды" и дроны-имитаторы по Украине. Таких объектов у врага несколько, самый большой – в Орловской области РФ.

Об этом осинтер написал в своем Telegram-канале "Dnipro Osint Гарбуз". Также он рассказал о таких локациях в Брянской области и Краснодарском крае России.

Орловская область

Ударные БПЛА запускают из села Цимбулова в 175 км от границы. Это место – главный "дронопорт" "Алабуги", его показывали в пропагандистском репортаже телеканала "Звезда".

Этот объект имеет восемь стационарных пусковых установок и 2,8 км дороги, на которой "Шахеды" запускают с автомобильного транспорта.

"Зная эти факты, можно просчитать, что отсюда можно запустить до 14 дронов одновременно, и более сотни за один обстрел. Здесь есть 15 бункеров-складов, один из которых ранее удалось уничтожить изнутри с помощью трех ракет SS, тогда удалось уничтожить более 200 ед. БЧ, поэтому соответственно в целом на объекте может храниться до 3000 ед. БЧ для шахедов, действительно впечатляет. Именно отсюда за последнее время летит больше всего шахедов", – отмечает осинтер.

Осинтер вычислил, откуда россияне запускают "Шахеды" по Украине. Карта
Осинтер вычислил, откуда россияне запускают "Шахеды" по Украине. Карта

Брянская область

Ударные БПЛА запускают из села Навля в 70 км от границы. Этот объект построен недавно, он значительно меньше орловского "дронопорта", но очень похож на него.

Он имеет три бункера-склада, общим количеством более 600 единиц БЧ, а также три гаража в отличие от сотни на орловском. Он не имеет стационарных пусковых установок, запуски здесь происходят исключительно с автомобилей.

Одновременно отсюда можно запустить лишь несколько дронов. Возможно, враг будет расширять этот объект.

Осинтер вычислил, откуда россияне запускают "Шахеды" по Украине. Карта
Осинтер вычислил, откуда россияне запускают "Шахеды" по Украине. Карта

Краснодарский край

Ударные БПЛА запускают из города Приморско-Ахтарск в 230 км от границы.

На местном аэродроме тактической авиации были построены три небольших участка исключительно под "Шахеды" и их запуск. Этот объект имеет восемь стационарных пусковых установок. Также аэродром имеет взлетно-посадочную полосу, с которой тоже можно запускать "Шахеды" с помощью автомобилей.

Запущено оттуда может быть до 10 единиц одновременно, и до 25 единиц за обстрел. Аэродром прикрывает батарея С-400, состоит из шести пусковых установок и двух РЛС.

Осинтер вычислил, откуда россияне запускают "Шахеды" по Украине. Карта
Осинтер вычислил, откуда россияне запускают "Шахеды" по Украине. Карта

"Это я перечислил 3 известных объекта, откуда запускают шахеды и имитаторы, это не все места, есть еще также подобные в Крыму, но их пока сложно обнаружить. В целом большинство шахедов запускают именно отсюда, есть неизвестное направление с востока и в Крыму", – отметил автор канала.

Главным хабом является орловская база. Для того, чтобы нанести существенный вред этому объекту, нужны десятки ракет Storm Shadow, и еще десятки дронов для уничтожения инфраструктуры. Если правильно подобрать время, можно будет сорвать несколько масштабных обстрелов и сделать невозможным их не некоторое время. Сейчас без ракет сделать это невозможно, пишет осинтер. Он рассказал об уничтожении одного из мест запусков "Шахедов" в Ейске (Краснодарский край РФ).

Уничтожение места для запуска "Шахедов" в Ейске

Это место было расположено на территории 726-го учебного центра ПВО. Специалисты и военные жили в небольшом доме, напротив неподалеку был тентовый склад, где хранилось 20 "Шахедов" и более 90 разведывательных дронов.

Двумя ракетами "Нептун" было поражено два здания – у врага девять раненых, один погибший, место хранения было уничтожено полностью.

"На объект поставлялись дроны и БЧ с занятого склада в Октябрьском, в 35 км по дороге, этот склад также был уничтожен ракетами Нептун, в результате – из Ейска больше не запускают шахеды", – сказано в сообщении.

Осинтер вычислил, откуда россияне запускают "Шахеды" по Украине. Карта
Осинтер вычислил, откуда россияне запускают "Шахеды" по Украине. Карта

Как сообщал OBOZ.UA, Россия пытается защитить свои дроны-камикадзе типа "Шахед" от украинских беспилотников-перехватчиков и уже интегрирует несколько решений для этого. Украина также совершенствует технику, чтобы обходить российскую защиту.

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