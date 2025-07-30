Аналитик, который занимается разведкой на основе открытых источников и геопространственной разведкой, установил, откуда российские военные запускают "Шахеды" и дроны-имитаторы по Украине. Таких объектов у врага несколько, самый большой – в Орловской области РФ.

Об этом осинтер написал в своем Telegram-канале "Dnipro Osint Гарбуз". Также он рассказал о таких локациях в Брянской области и Краснодарском крае России.

Орловская область

Ударные БПЛА запускают из села Цимбулова в 175 км от границы. Это место – главный "дронопорт" "Алабуги", его показывали в пропагандистском репортаже телеканала "Звезда".

Этот объект имеет восемь стационарных пусковых установок и 2,8 км дороги, на которой "Шахеды" запускают с автомобильного транспорта.

"Зная эти факты, можно просчитать, что отсюда можно запустить до 14 дронов одновременно, и более сотни за один обстрел. Здесь есть 15 бункеров-складов, один из которых ранее удалось уничтожить изнутри с помощью трех ракет SS, тогда удалось уничтожить более 200 ед. БЧ, поэтому соответственно в целом на объекте может храниться до 3000 ед. БЧ для шахедов, действительно впечатляет. Именно отсюда за последнее время летит больше всего шахедов", – отмечает осинтер.

Брянская область

Ударные БПЛА запускают из села Навля в 70 км от границы. Этот объект построен недавно, он значительно меньше орловского "дронопорта", но очень похож на него.

Он имеет три бункера-склада, общим количеством более 600 единиц БЧ, а также три гаража в отличие от сотни на орловском. Он не имеет стационарных пусковых установок, запуски здесь происходят исключительно с автомобилей.

Одновременно отсюда можно запустить лишь несколько дронов. Возможно, враг будет расширять этот объект.

Краснодарский край

Ударные БПЛА запускают из города Приморско-Ахтарск в 230 км от границы.

На местном аэродроме тактической авиации были построены три небольших участка исключительно под "Шахеды" и их запуск. Этот объект имеет восемь стационарных пусковых установок. Также аэродром имеет взлетно-посадочную полосу, с которой тоже можно запускать "Шахеды" с помощью автомобилей.

Запущено оттуда может быть до 10 единиц одновременно, и до 25 единиц за обстрел. Аэродром прикрывает батарея С-400, состоит из шести пусковых установок и двух РЛС.

"Это я перечислил 3 известных объекта, откуда запускают шахеды и имитаторы, это не все места, есть еще также подобные в Крыму, но их пока сложно обнаружить. В целом большинство шахедов запускают именно отсюда, есть неизвестное направление с востока и в Крыму", – отметил автор канала.

Главным хабом является орловская база. Для того, чтобы нанести существенный вред этому объекту, нужны десятки ракет Storm Shadow, и еще десятки дронов для уничтожения инфраструктуры. Если правильно подобрать время, можно будет сорвать несколько масштабных обстрелов и сделать невозможным их не некоторое время. Сейчас без ракет сделать это невозможно, пишет осинтер. Он рассказал об уничтожении одного из мест запусков "Шахедов" в Ейске (Краснодарский край РФ).

Уничтожение места для запуска "Шахедов" в Ейске

Это место было расположено на территории 726-го учебного центра ПВО. Специалисты и военные жили в небольшом доме, напротив неподалеку был тентовый склад, где хранилось 20 "Шахедов" и более 90 разведывательных дронов.

Двумя ракетами "Нептун" было поражено два здания – у врага девять раненых, один погибший, место хранения было уничтожено полностью.

"На объект поставлялись дроны и БЧ с занятого склада в Октябрьском, в 35 км по дороге, этот склад также был уничтожен ракетами Нептун, в результате – из Ейска больше не запускают шахеды", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия пытается защитить свои дроны-камикадзе типа "Шахед" от украинских беспилотников-перехватчиков и уже интегрирует несколько решений для этого. Украина также совершенствует технику, чтобы обходить российскую защиту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!