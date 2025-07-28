'Все очень быстро меняется': Федоров рассказал, как Россия модернизирует 'Шахеды' и что делает Украина в ответ

Россия пытается защитить свои дроны-камикадзе типа "Шахед" от украинских беспилотников-перехватчиков и уже интегрирует несколько решений для этого. Украина также совершенствует технику, чтобы обходить российскую защиту.

О технологиях, которые постоянно развиваются, в эфире телемарафона рассказал первый вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он уверен, что захватчики будут переходить на БПЛА с реактивными двигателями, поэтому украинскому ВПК уже надо работать над решением проблемы.

"Развитие технологий – это как блиц в шахматах, то есть все очень быстро меняется и постоянно нужно принимать новые решения... Россия обязательно будет переходить и на реактивные дроны, и нам нужно уже работать над этим", – сказал Федоров.

Как отметил министр, наши дроны-перехватчики "Шахедов" уже выходят на определенный показатель сбивания, но ситуация может измениться, ведь противник тоже развивает технологии.

"Они уже интегрируют различные решения, которые позволяют "Шахедам" обходить перехватчики, и мы внедряем другие решения. Поэтому это ежедневно изменение тактики", – отметил он.

Федоров сообщил, что наша страна подписала контакты с минимум четырьмя компаниями-разработчиками по беспилотникам-перехватчикам. Есть "определенные положительные технологические решения", некоторые – над которыми надо работать годами – уже найдены и используются.

"Поэтому от масштабирования производства зависит насколько быстро у нас будет достаточное количество перехватчиков", – указал глава Минцифры.

Он напомнил, что агрессор продолжает охотиться на украинскую критическую инфраструктуру и производство.

"Параллельно с масштабированием и поиском людей для масштабирования, закупки комплектующих, бизнесу приходится постоянно менять локации, работать над безопасностью своего производства. Государство также старается максимально помочь", – заявил Федоров.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно президент Владимир Зеленский сообщал об утвержденном плане для производителей "выйти на количество 500-1000 дронов-перехватчиков в сутки". Такие беспилотники не только изготавливают в Украине, но и будут экспортировать.

– Видео боевой работы украинских пилотов взвода перехватчиков БПЛА зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода можно посмотреть по ссылке.

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