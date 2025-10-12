Россия ночью атаковала Украину ракетой и более сотней дронов: обезврежены 103 БпЛА, есть прилеты
В ночь на 11 октября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 119 средств воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 103 цели.
Зафиксированы попадания в ряде локаций. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.
Что известно об атаке войск РФ
Запускать средства воздушного нападения россияне начали ориентировочно с 20:00 субботы, 12 октября.
В течение ночи они атаковали Украину 118-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений российских городов Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также из Гвардейского, что во временно оккупированном Крыму.
"Шахедов" среди запущенных дронов насчитывалось около 50.
Кроме того, оккупанты ударили управляемой авиационной ракетой Х-31 с временно оккупированной территории Запорожской области.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 103 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, востоке и юге страны.
Зафиксировано попадание 1 ракеты и 15 ударных БпЛА на 10 локациях.
"Атака продолжается – на севере и востоке зашли новые группы ударных БпЛА. Соблюдайте меры безопасности!" – призвали в Воздушных силах.
Как писал OBOZ.UA, накануне оккупанты массированно атаковали Одессу и область. В результате вражеских ударов были повреждены объекты энергетики и дома, есть пострадавшая.
Также 11 октября россияне сбросили авиабомбу на храм в Константиновке. Погибли три человека, еще пятеро получили ранения.
