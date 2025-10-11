Оккупанты массированно атаковали Одессу и область: повреждены объекты энергетики и дома, есть пострадавшая. Фото и видео

В ночь на субботу, 11 октября, российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками Одессу и область. В результате обстрела повреждены объекты энергетики и дома.

Известно об одном пострадавшем – это 47-летняя женщина. Детали вражеской атаки сообщили ГСЧС Украины и Одесской областной прокуратуре.

Последствия ночной российской атаки

Из-за массированного удара российских войск были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Разрушениям подверглись и трехэтажное здание гостинично-ресторанного комплекса, два частных дома и остекление одного из этажей 25-этажного жилого дома.

Также пострадала 47-летняя женщина, ее с травмами госпитализировали в больницу. На месте пожаров чрезвычайники спасли 2 человек и оперативно ликвидировали возгорание. Психологи ГСЧС оказали помощь 21 человеку.

"Получили повреждения 3 жилых дома. Работу по ликвидации последствий осложняли повторные сигналы воздушной тревоги", – проинформировали в ГСЧС.

Для ликвидации последствий привлекались 18 единиц техники и 70 пожарных, от Ассоциации добровольных пожарных Украины – 1 единица техники и 4 спасателя, от пожарного подразделения городского совета – 1 единица техники и 4 спасателя личного состава.

Без электроснабжения в настоящее время остаются 44 населенных пункта.

"Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 9 октября, в результате атаки российских беспилотников, в Одесской области вспыхнули несколько масштабных пожаров. В результате были повреждены жилые дома, автозаправка и объекты портовой инфраструктуры, есть пострадавшие. Предварительно пострадали 5 человек.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10 октября Россия атаковала ударными дронами транспорт "Черниговоблэнерго". Из-за вражеской атаки погиб человек, есть также раненые.

