Россия атаковала ударными дронами транспорт 'Черниговоблэнерго': есть погибший и раненые. Фото

Вечером 10 октября российские оккупанты атаковали ударными дронами Черниговскую область. Целью врага стали автомобили "Черниговоблэнерго".

Об очередном преступлении страны-агрессора сообщил начальник Новогород-Северской районной военной администрации Александр Селиверстов в Facebook. По его словам, в результате вражеского удара есть погибший и раненые.

Селиверстов добавил, что автомобили АО "Черниговоблэнерго" атаковали ударные дроны РФ в районе населенного пункта Жадово Семеновской общины.

"К сожалению, есть погибший и раненые. Раненые доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – проинформировал он.

Отмечается, что повреждения получили два транспортных средства.

Что известно о последних российских обстрелах

Ночью 10 октября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины более 450 дронами и десятками баллистических ракет. Атака вызвала значительные разрушения энергетических объектов и перебои с электричеством во многих регионах.

В ряде областей введены аварийные отключения света, местами наблюдаются перебои с газо- и водоснабжением. Аварийные обесточивания применяются в Киеве, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской и частично Черкасской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что гражданская и энергетическая инфраструктура остается главной целью российских ударов перед отопительным сезоном. Он призвал США, страны ЕС, "Большую семерку" к решительным действиям – усиление санкций против России и поставки систем ПВО, чтобы защитить украинское население.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам президента Владимира Зеленского, в Украине есть 203 ключевых объектов, которые нужно защитить от российских атак системами противовоздушной обороны. Это объекты энергетической и газовой инфраструктуры, а также водоснабжения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!