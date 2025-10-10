Более 450 дронов и три десятка ракет: Зеленский рассказал о последствиях атаки РФ на Украину, в результате которой погиб ребенок, более 20 человек ранены. Фото

Более 450 дронов и десятки ракет запустила Россия, чтобы атаковать объекты критической инфраструктуры по всей Украине. Энергетики, спасатели и местные власти работают над восстановлением электро- и водоснабжения.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что атака вызвала значительные разрушения энергетических объектов и перебои с электричеством во многих регионах. По имеющейся информации, пострадали более 20 человек, всем им оказывается необходимая помощь. В Запорожье в результате удара погиб ребенок.

На многочисленных объектах критической инфраструктуры Украины продолжается ликвидация последствий масштабной российской атаки. Россияне целенаправленно атаковали энергетическую инфраструктуру и гражданские здания.

В Киеве бригады работают над восстановлением электроснабжения. В результате обстрела левый берег столицы обесточен, жители правого сообщают о перебоях со светом.

В столице специалисты работают над восстановлением электроснабжения и водоснабжения. Обесточивание зафиксированы в Киевской, Донецкой, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Одесской и Днепропетровской областях. Работы продолжаются в Запорожской и Херсонской областях.

Реакция Зеленского

Президент подчеркнул, что гражданская и энергетическая инфраструктура остается главной целью российских ударов перед отопительным сезоном. Он призвал США, страны ЕС, "Большую семерку" к решительным действиям – усилению санкций против России и поставкам систем ПВО, чтобы защитить украинское население.

"Нужны не пустые слова, а решительные действия – США, Европы, "Семерки" – в реализации поставок ПВО, в санкциях. Рассчитываем на реакцию на эту жестокость "Группы двадцати", всех тех, кто в речах говорит о мире, но воздерживается от реальных шагов. Мир может защититься от этих преступлений, и это обязательно добавит глобальной безопасности", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, Украина в ночь на 10 октября оказалась под одной из самых массовых воздушных атак за последние недели. Российские оккупационные войска запустили более 100 дронов-камикадзе типа "Шахед", часть из которых двигались вглубь территории страны, после враг задействовал также крылатые ракеты и баллистику.

В результате атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Поэтому в Киеве, Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Полтавской и Одесской областях действуют аварийные отключения.

Также OBOZ.UA сообщал, что в результате российской атаки на Запорожье погиб 7-летний мальчик, также ранения получили несколько человек.

