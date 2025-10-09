Украина под массированной воздушной атакой: враг запустил более 100 'Шахедов' и может применить баллистику

Украина вечером 9 октября находится под одной из самых массовых воздушных атак за последние недели. Российские оккупационные войска запустили более 100 дронов-камикадзе типа"Шахед", часть из которых движется вглубь территории страны. Под ударом могут оказаться несколько областей центральной Украины.

По сообщениям мониторинговых каналов, волны дронов движутся с севера на юг через Черниговскую и Сумскую области в направлении Лубенского, Миргородского и Кременчугского районов. Также зафиксировано другую группу "Шахедов", направляющуюся мимо Каменского на Днепропетровщине в направлении Полтавщины.

Военные призывают жителей оставаться в укрытиях и не игнорировать сигналы тревоги.

Ситуация на 01:10. Под ударом Харьков, Днепр, Кременчуг и их агломерации. Также три БпЛА над Киевом.

На время 00:20 основные угрозы для Днепра, Кременчуга, Киева. БпЛА уменьшается, однако заходят новые группы, это постоянный процесс.

Направления атаки и цели

Согласно оперативной информации, наибольшая концентрация дронов наблюдается на границе Полтавской и Черкасской областей. Там работает ПВО, однако количество целей значительное, и силы противовоздушной обороны могут быть перегружены. Особое внимание оборонцы уделяют Кременчугу, Лубнам и окружающим общинам – именно в этих районах сейчас самый высокий риск поражения.

Очевидцы сообщают о звуках взрывов в нескольких районах Полтавщины. Предварительно речь идет о работе ПВО, но официального подтверждения о последствиях ударов пока нет.

Возможность ракетного удара

Командование предупреждает, что в течение ночи существует повышенная угроза применения баллистических ракет с северного направления. Это означает, что в случае запуска времени на реагирование почти не будет. Военные отмечают: игнорирование сигналов тревоги может стоить жизни.

Население просят не снимать работу ПВО, не распространять фото или видео полета дронов, чтобы не помогать врагу корректировать удары. Ситуация динамичная, и силы обороны постоянно отслеживают новые маршруты вражеских аппаратов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, 7 октября страна-террорист Россия массированно атаковала Харьков "Шахедами". Есть информация, что в городе вспыхнули пожары, есть попадания. По предварительной информации, в Немышлянском районе города вспыхнул пожар на гражданском предприятии.

5 октября Россия дважды обстреляла дронами Харьковскую область. К сожалению, в результате террористического удара есть погибшие, ранен волонтер.

