Россия направила на Харьков 25 'Шахедов': все удары – по одному из районов города, вспыхнули пожары

Страна-террорист второй день подряд массированно атакует Харьков "Шахедами". Сейчас есть информация, что в городе вспыхнули пожары, есть попадания. О пострадавших пока ничего неизвестно.

Об этом сообщили местные власти. Отмечается, что на место вражеской атаки направляются медики и спасатели.

Как сообщил глава ОГА Олег Синегубов, по предварительной информации, в Немышлянском районе города вспыхнул пожар.

"Харьков под атакой вражеских БПЛА. Вспыхнули пожары. Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется. Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме", – говорится в сообщении чиновника.

Также, предварительно, под вражеским ударом БПЛА находится Индустриальный район Харькова.

Мэр города Игорь Терехов уточнил, что за двадцать минут дроновой атаки на Харьков прозвучали около двух десятков взрывов. В городе вспыхнули несколько пожаров. Информация о пострадавших пока не поступала.

"На город еще движется группа вражеских боевых дронов – будьте осторожны!" – подчеркнул чиновник.

По состоянию на 23:50 Игорь Терехов сообщил, что по информации нашего Ситуационного центра этой ночью враг нанес по Харькову 25 ударов боевыми дронами "Шахед". Все – по Немышлянскому району.

Напомним, в воскресенье, 5 октября, страна-агрессор в очередной раз запустила боевые дроны по Украине. Под атакой оказалась и Харьковская область. Вражеские дроны 15 раз атаковали областной центр. Повреждены дома в частном секторе, пострадали люди.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 5 октября Россия дважды обстреляла дронами Харьковскую область. К сожалению, в результате террористического удара есть погибшие, ранена волонтер.

