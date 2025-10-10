Россия массированно атаковала Запорожье: есть раненые, в больнице умер 7-летний мальчик. Фото и видео

В ночь на 10 октября россияне атаковали ударными дронами Запорожье. Захватчики били по частному сектору и объектам инфраструктуры, временно перекрыт проезд проезд по плотине ДнепроГЭС.

Есть пострадавшие среди гражданского населения, раненый 7-летний мальчик скончался в больнице. Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

Что известно

О том, что россияне нанесли по Запорожью по меньшей мере три удара, Федоров сообщил в 2 часов ночи.

По его словам, массированный обстрел облцентра враг начал около 1 часа ночи. Атака происходила в несколько волн. Около часа по городу летели "Шахеды". А примерно с 4 утра – управляемые авиабомбы и крылатые ракеты.

"В целом по Запорожью этой ночью враг направил 8 "шахедов", 5 ракет и 5 КАБов. Спасибо нашим Вооруженным силам Украины – большая часть средств воздушного поражения не достигла города", – перечислил глава ОВА.

В результате атаки вспыхнул частный жилой дом.

Сначала сообщалось о по меньшей мере двух пострадавших: 7-летнем ребенке и 45-летней женщине. Их обоих госпитализировали в тяжелом состоянии.

Впоследствии в больницу доставили третьего пострадавшего – 45-летнего мужчину. Его состояние медики также оценивают как тяжелое.

Всего, по словам Федорова, по состоянию на 3 часа ночи россияне нанесли по Запорожью не менее семи ударов БПЛА. Под атакой оказался частный сектор и объекты инфраструктуры. Произошло несколько возгораний.

После 4 часов утра глава Запорожской ОВА сообщил, что раненый россиянами 7-летний мальчик умер в больнице.

"Медики до последнего боролись за жизнь ребенка, но травмы оказались слишком тяжелыми. Искренние соболезнования родным и близким", – написал Федоров.

По состоянию на 8 часов утра Федоров сообщил, что количество раненых возросло до четырех человек.

"Среди них и родители погибшего мальчика. Медики борются за жизнь пострадавших", – отметил он.

На этот же час, по его словам, было известно о повреждении по меньшей мере 12 многоэтажек и 8 домов частного сектора.

Между тем в местных пабликах показали, как выглядит после атаки РФ дом, в котором жила семья.

Бить захватчики пытались по энергетической инфраструктуре.

"Еще одна тяжелая ночь. Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. В Запорожье сейчас перекрыт проезд по плотине ДнепроГЭС – это предупредительные меры. Движение будет восстановлено как только позволит ситуация с безопасностью", – сообщил начальник Запорожской ОГА около 06:30.

Также он сообщил, что в результате вражеских обстрелов зафиксировано повреждение объектов газовой инфраструктуры.

Из-за этого возникла необходимость во временном снижении нагрузки на сеть, однако по состоянию на 08:23 давление в газовой сети было стабилизировано.

Новость дополняется