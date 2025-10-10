Враг применил много баллистики: Игнат объяснил особенность ночной атаки России на Украину

В ночь на пятницу, 10 октября, российские военные применили для массированной атаки по Украине большое количество баллистических ракет и ударных дронов. Оккупанты наносили удары по ряду регионов с разных направлений.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Из более чем 450 вражеских БПЛА 200 – были ударными.

"К сожалению, имеем очередной комбинированный удар, как его называют. Почему комбинированный? Это привлечение большого количества средств воздушного нападения различных типов, имеется в виду. Это и беспилотники, и аэробаллистические, баллистические, крылатые и авиационные ракеты", – объяснил Игнат.

Под прицелом врага была критическая инфраструктура

Сегодняшний удар врага был рассредоточенным, захватчики били по многим регионам.

"Особенность этого удара – это применение большого количества баллистических ракет. Кроме двух аэробаллистических "Кинжалов" было применено сразу 14 баллистических ракет "Искандер-М" или KN-23", – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что основной удар противника был сосредоточен на критической инфраструктуре.

"У нас энергетика в последнее время интересует врага как цель, также объекты газодобывающей нашей сферы. Сегодня, собственно, по энергетической отрасли враг наносил акцентированный удар", – отметил глава ВС ВСУ и добавил, что прежде всего от атак страдают гражданские люди.

По его словам, армия РФ применила более 30 ракет и более 450 БПЛА различных типов, из которых 200 – именно ударных дронов, остальные беспилотники также имели определенную боевую часть.

Что предшествовало

Украина в ночь с 9 на 10 октября находилась под одной из самых массированных воздушных атак за последние недели. Российские оккупационные войска запустили более 100 дронов-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказались несколько областей Центральной Украины.

Россияне били по энергетической инфраструктуре, в частности в Киеве, Днепре, на Полтавщине и в Черкасской области. Из-за вражеских ударов в ряде городов возникли перебои со светом.

Как писал OBOZ.UA, по энергосистеме, а также по жилым домам били оккупанты и в Запорожье. Там есть раненые, в больнице умер 7-летний мальчик. На Киевщине обломки вражеского дрона упали на минимаркет.

