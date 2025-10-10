На Киевщине обломки вражеского дрона упали на минимаркет: произошел пожар, есть разрушения. Фото и видео

В ночь на пятницу, 10 октября, в результате массированной российской атаки в Броварах (Киевская область) обломки вражеского дрона упали на минимаркет. В результате этого возник пожар и разрушения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины. Возгорание оперативно удалось ликвидировать пожарным.

Из-за обломков БПЛА здание частично подверглось разрушениям

"Ночью в Броварах обломки вражеского БПЛА упали на двухэтажное здание минимаркета", – указано в сообщении.

В результате произошел пожар, сооружение частично разрушено. Чрезвычайникам удалось оперативно ликвидировать последствия вражеского обстрела и ликвидировать огонь.

Напомним, в четверг, 9 октября, под атакой РФ в очередной раз оказались украинские города. Под ударом, в частности, был и Киев. В столице наблюдаются перебои со светом и водой. В Печерском районе обломки БпЛА попали в жилой дом, из-за чего есть пострадавшие.

Как писал OBOZ.UA, Украина в ночь с 9 на 10 октября находилась под одной из самых массированных воздушных атак за последние недели. Российские оккупационные войска запустили более 100 дронов-камикадзе типа "Шахед". Под ударом оказались несколько областей центральной Украины.

