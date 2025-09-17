Россия ночью запустила ракеты и дроны: защитники неба обезвредили 136 БпЛА, есть прилетыы

В ночь на 17 сентября Россия вновь атаковала Украину с воздуха: враг применил 174 средства воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 136 БпЛА.

Зафиксированы прилеты в нескольких локациях. Подробности сообщили в Воздушных силах Вооруженных сил Украины.

Что известно о российской атаке

Последнюю воздушную атаку на Украину россияне начали около 18:00 накануне, 16 сентября.

Захватчики запустили баллистическую ракету Искандер-М/KN-23 и зенитную управляемую ракету С-300 из Ростовской и Курской областей. Также враг задействовал для атаки 172 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотников других типов с направлений российских Курска, Брянска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, а также с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

Более 100 из них оказались "Шахедами".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30 противовоздушной обороной сбиты/подавлены 136 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание ракет и 36 ударных БПЛА на 13 локациях.

Последствия ночных ударов врага

В частности, в Черкасской области враг нацелился на критическую инфраструктуру.

"Этой ночью враг направил в Черкасскую область ударные БпЛА. Есть последствия для критической инфраструктуры. Повышенная опасность все еще сохраняется", – сообщал ночью глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Он уточнил, что украинские воины смогли обезвредить 11 вражеских дронов. Пострадавших и погибших в результате атаки врага не было. А пожар, вспыхнувший на атакованном объекте, по состоянию на 8 утра ликвидирован.

"Все необходимые службы продолжают работу. Спасибо за слаженное взаимодействие! Вместе с тем, по информации от "Укрзалізниці", в результате российской агрессии есть задержки пассажирских поездов, следующих через область. Детали – на ее официальных ресурсах", – написал Табурец.

"Российские войска нанесли удар БпЛА по критической инфраструктуре. Возник пожар на площади 260 квадратных метров. От Главного управления привлекали 20 спецмашин и 51 спасателя", – рассказали в ГСЧС, показав кадры ликвидации последствий атаки.

На Кировоградщине утром 17 сентября спасатели продолжали ликвидацию последствий ночной дроновой атаки.

"Ночью 17 сентября россияне нанесли удар по объектам инфраструктуры Кропивницкого района. В результате попадания БпЛА возникли пожары на трех локациях. Информация о травмированных и погибших не поступала. На месте происшествия работают все экстренные службы. К ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 61 спасатель и 14 единиц техники ГСЧС", – сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович уточнил: в результате массированной вражеской дроновой атаки по объектам инфраструктуры региона на утро без электроснабжения остались Кропивницкий и 44 населенных пункта Александровской территориальной громады.

"Зафиксировано также повреждение нескольких частных домовладений в Александровке. Чрезвычайники всю ночь тушили очаги пожаров. По информации Регионального филиала Одесской "Укрзалізниці", прекращено движение железнодорожного транспорта по двум направлениям: Помошная – Кропивницкий – Знаменка – Пятихатки и Фундуклеевка – Знаменка – Пятихатки. Главное – люди живы. Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", – отметил он около 07:30 утра.

В Полтавской области в результате атаки пострадало одно из предприятий вблизи облцентра.

"Сегодня ночью на Полтавщине работала ПВО. В результате падения обломков вражеского БпЛА возник пожар на открытой территории одного из предприятий в Полтавском районе. Пожар оперативно ликвидирован подразделениями ГСЧС. Обошлось без пострадавших", – рассказал утром начальник Полтавской ОВА Владимир Когут.

В небе над Днепропетровской областью в течение ночи защитники неба ликвидировали девять российских ударных дронов.

"Никопольщина страдала от ударов FPV-дронами и артиллерией. Также агрессор сбросил боеприпас с БпЛА. Атаковал Никополь, Марганец и Покровскую громаду. Беспилотником противник попал и по Синельниковщине. Ударил по Славянской громаде. Возник пожар, его потушили. Обошлось без погибших и пострадавших", – подвел итоги неспокойной ночи в регионе глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

