Оккупанты атаковали дронами Харьков: есть пострадавшие. Фото и видео

Во вторник, 16 сентября, российские оккупанты атаковали дронами Харьков. В результате удара есть пострадавшие, попадание пришлось в учебное заведение.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Враг попал между Слободским и Основянским районами города.

Что известно

"Харьков атакован вражескими БПЛА. Детали выясняем. Будьте осторожны! По предварительной информации – на границе Слободского и Основянского районов. Последствия уточняются", – написал Терехов около 11 часов.

Городской голова призвал жителей Харькова быть осторожными, ведь в воздухе есть еще один вражеский боевой дрон.

По состоянию на 11:06 стало известно о двух пострадавших, в результате удара боевого БПЛА, впоследствии количество возросло до 3 человек.

В местных Telegram-каналах распространяются фотографии, где видно задымление после взрыва российского дрона.

По словам мэра Харькова, оккупанты попали "Шахедом" в учебное заведение. Это здание, которое расположено практически в центре города.

"Это учебное заведение, ценная историческая застройка. К счастью, у нас нет жертв, но есть три человека, которые обратились за помощью к медикам. Сейчас здесь работают пожарные. Огонь удалось локализовать", – рассказал он.

Терехов добавил, что рядом расположен рынок, где находилось много людей, но обошлось без жертв и пострадавших.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов обнародовал фотографии с последствиями вражеского удара по Харькову сегодня утром. По его словам, враг атаковал город несколькими БпЛА, часть из них удалось сбить.

Одно из попаданий зафиксировали в Слободском районе Харькова. В результате обстрела повреждена крыша и одно из перекрытий двухэтажного админздания.

По предварительным данным, в помещении никто не пострадал. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Зато ранения получили два человека, которые во время удара находились на улице. Их состояние врачи оценивают как легкое.

"Этот объект не имел никакого отношения к военным или оборонной промышленности – это исключительно гражданское здание в центральной части города. Очевидно, целью врага было поражение максимального количества мирных людей", – написал он.

Напомним, в ночь на 16 сентября оккупанты нанесли удары по Запорожью. В результате атаки произошли разрушения и пожары. Ранены, по предварительной информации, тринадцать гражданских, один человек погиб. Россияне нанесли по городу не менее десяти ударов.

Как писал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области во вторник, 16 сентября, в результате атаки российских захватчиков возник сильный пожар. Над местом попадания в небо поднялся большой черный столб дыма. На месте уже работают все экстренные службы.

