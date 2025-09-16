Россияне обстреляли Запорожье, в городе вспыхнули пожары, есть жертва и раненые: все подробности. Фото

В ночь на 16 сентября войска Российской Федерации ударили по Запорожью. Произошли разрушения и пожары, ранены, по предварительной информации, по меньшей мере семь гражданских, один человек погиб.

Об обстреле сообщил в Telegram начальник областной военной администрации Иван Федоров. Также он обнародовал фото и видео последствий.

По состоянию на 01:00 известно, чторанения в результате попадания в частную застройку получили пять человек.

В целом в городе разрушены частные дома и нежилые помещения, изуродованы машины, выбиты окна и повреждены фасады. "В одном из районов вражеский удар вызвал возгорание", – написал Федоров, а затем поделился кадрами двух фур в огне.

"Находитесь в безопасных местах до отбоя!" – призвал начальник Запорожской ОВА украинцев.

В 01:10 он проинформировал, что россияне нанесли по городу не менее десяти ударов. Возникло несколько пожаров. Уже в 01:20 появились данные, что один человек погиб, семь – пострадали, в том числе один ребенок.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 15 сентября военные российской армии атаковали Запорожскую область, в результате чего произошли разрушения и обесточивание населенных пунктов.

