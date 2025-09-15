'Меня трясло всю': жительница Запорожской области рассказала о вражеской атаке и тревожном предчувствии. Видео

В ночь на 15 сентября военные российской армии атаковали Запорожскую область, в результате чего есть разрушения и обесточивание населенных пунктов. Местная жительница Людмила рассказала о вражеском ударе и тревожном предчувствии, которое преследовало ее накануне.

Ее дом получил повреждения из-за массированного обстрела РФ по Кушугумской общине. Об этом сообщает "Суспильне".

"У меня предчувствие такое было, если не сегодня, то завтра будет какое-то горе", – рассказала женщина.

Россияне нанесли удар в вечернее время

Она добавила, что атака началась поздно вечером, как только она легла спать.

"Стекло полетело и как амортизатор все подскакивало – шла воздушная волна. Меня трясло всю. Как можно жить на земле в 21 веке и так поступать. В голове не укладывается. Это не люди, это хуже пиратов", – сказала Людмила.

Что сказал Иван Федоров

По информации председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, из-за российских обстрелов часть Запорожского района остались без света.

"Балабино обесточено полностью, Кушугум – частично – итого без света остаются почти 4900 абонентов", – написал он.

Над восстановлением энергоснабжения громады уже работают энергетики. Работы должны завершиться до конца дня.

Напомним, накануне, в ночь на 9 сентября, российские войска атаковали Запорожье дронами. В результате удара возник пожар – загорелся частный дом, пострадал один человек.

Как писал OBOZ.UA, 14 сентября российские военные нанесли ракетный удар по Сумской области. Оккупанты попали по сельхозпредприятию в Ахтырском районе. В результате атаки ранены 12 человек, которые собирали урожай. Также повреждено около 30 единиц сельскохозяйственной техники.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!