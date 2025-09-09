Оккупанты атаковали Запорожье дронами: произошел пожар, горит дом. Фото

В ночь на 9 сентября российские террористические войска атаковали Запорожье дронами. В результате удара возник пожар – предварительно, загорелся частный дом. На место прибыли экстренные службы.

Информацию подтвердил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров. В своем Telegram он сообщил, что оккупанты применили БпЛА, из-за чего вспыхнул пожар. По его словам, спасатели сразу приступили к ликвидации последствий. Также он отметил, что город подвергся по меньшей мере двум ударам.

Позже чиновник обнародовал видео с места происшествия. На кадрах видно огонь и дым, поднимающийся над жилым кварталом. Пожарные работали в условиях ночной атаки, ограниченной видимости и опасности повторных прилетов.

Новые данные о пострадавших

Около 2:12 стало известно, что от обстрела пострадала 66-летняя женщина. Она получила ранения, медики оперативно оказали ей помощь. О других пострадавших пока не сообщается.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вражеского удара по частному домовладению.

Атаки продолжаются

Запорожье не впервые становится мишенью вражеских дронов. Всего несколько дней назад, 6 сентября, обстрелы привели к повреждению детского сада, жилого дома и предприятия. Тогда пострадали 15 человек, среди них были и дети.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что утром 4 сентября российская террористическая армия нанесла удар дроном по гражданской инфраструктуре в Запорожье. В результате вражеской атаки ранения получили мирные жители. Тогда пострадали четверо жителей города.

