Люди собирали урожай: оккупанты нанесли ракетный удар по сельскохозяйственному предприятию на Сумщине, много раненых. Фото

В конце суток 14 сентября россияне нанесли ракетный удар по Сумской области. Захватчики попали по сельхозпредприятию в Ахтырском районе.

Ранены 12 человек, которые собирали урожай. Подробности сообщили в прокуратуре Сумщины и в Сумской областной военной администрации.

Что известно о российском ударе

Об ударе оккупантов по Сумской области глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил утром 15 сентября.

"Поздно вечером россияне нанесли ракетный удар по окраине села в Боромлянской громаде. Целью врага стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника. В результате атаки пострадали люди, которые собирали урожай", – отметил он.

Атаку враг совершил около 23:00 14 сентября. Для удара россияне задействовали, по предварительным данным, две ракеты.

По данным прокуратуры Сумщины, всего пострадали 12 гражданских. Григоров же добавил, что 11 раненых мужчин были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В результате удара также повреждена сельхозтехника: тракторы и комбайны. В общем – около 30 единиц.

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки. Досудебное расследование осуществляется следователями Ахтырского райотдела полиции ГУНП в Сумской области", – отметили в прокуратуре региона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, начиная с вечера 14 сентября, Россия запустила по Украине три ракеты и 84 дрона.

По данным Воздушных сил ВСУ, до 9 утра силы ПВО обезвредили 59 вражеских дронов. Зафиксировано попадание всех трех ракет и 25 беспилотников на 13 локациях.

