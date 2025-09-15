УкраїнськаУКР
русскийРУС

Люди собирали урожай: оккупанты нанесли ракетный удар по сельскохозяйственному предприятию на Сумщине, много раненых. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
1,9 т.
Люди собирали урожай: оккупанты нанесли ракетный удар по сельскохозяйственному предприятию на Сумщине, много раненых. Фото

В конце суток 14 сентября россияне нанесли ракетный удар по Сумской области. Захватчики попали по сельхозпредприятию в Ахтырском районе.

Ранены 12 человек, которые собирали урожай. Подробности сообщили в прокуратуре Сумщины и в Сумской областной военной администрации.

Что известно о российском ударе

Об ударе оккупантов по Сумской области глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил утром 15 сентября.

"Поздно вечером россияне нанесли ракетный удар по окраине села в Боромлянской громаде. Целью врага стало мирное поле, где работала сельскохозяйственная техника. В результате атаки пострадали люди, которые собирали урожай", – отметил он.

Люди собирали урожай: оккупанты нанесли ракетный удар по сельскохозяйственному предприятию на Сумщине, много раненых. Фото

Атаку враг совершил около 23:00 14 сентября. Для удара россияне задействовали, по предварительным данным, две ракеты.

Люди собирали урожай: оккупанты нанесли ракетный удар по сельскохозяйственному предприятию на Сумщине, много раненых. Фото
Люди собирали урожай: оккупанты нанесли ракетный удар по сельскохозяйственному предприятию на Сумщине, много раненых. Фото

По данным прокуратуры Сумщины, всего пострадали 12 гражданских. Григоров же добавил, что 11 раненых мужчин были госпитализированы. Один из них находится в тяжелом состоянии.

В результате удара также повреждена сельхозтехника: тракторы и комбайны. В общем – около 30 единиц.

Люди собирали урожай: оккупанты нанесли ракетный удар по сельскохозяйственному предприятию на Сумщине, много раненых. Фото
Люди собирали урожай: оккупанты нанесли ракетный удар по сельскохозяйственному предприятию на Сумщине, много раненых. Фото
Люди собирали урожай: оккупанты нанесли ракетный удар по сельскохозяйственному предприятию на Сумщине, много раненых. Фото

Под процессуальным руководством Ахтырской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Прокуроры во взаимодействии с другими правоохранителями документируют последствия атаки. Досудебное расследование осуществляется следователями Ахтырского райотдела полиции ГУНП в Сумской области", – отметили в прокуратуре региона.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что, начиная с вечера 14 сентября, Россия запустила по Украине три ракеты и 84 дрона.

По данным Воздушных сил ВСУ, до 9 утра силы ПВО обезвредили 59 вражеских дронов. Зафиксировано попадание всех трех ракет и 25 беспилотников на 13 локациях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!