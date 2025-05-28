Атаки РФ стали масштабнее, а дроны – смертоноснее: Селезнев объяснил, как бороться с новой угрозой и почему уже не работает правило двух стен

Последняя серия массированных ракетно-дроновых атак страны-агрессора России отличалась большим количеством запущенных беспилотников – более 300, и, как всегда, была комбинированной. Враг использовал дроны, несущие большую, чем обычно, боевую часть – 90 кг вместо 50 кг. По этой причине отныне "правило двух стен" может не работать, и бомбоубежища с укрытиями становятся единственным по-настоящему безопасным местом на случай новых вражеских атак.

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Ракеты по Украине запускались с самолетов Ту-95МС, вылетевших из Мурманской области, а также с кораблей-носителей в Черном море. Уничтожение вражеской авиации на столь далеком расстоянии – практически невыполнимая задача, а ликвидация пусковых установок в море усложнена новой тактикой врага, который блокирует мобильную связь в Крыму и на побережье. Ситуация для Украины становится более сложной, но не безнадежной. Мобильные огневые группы, уничтожающие дроны, показывают 95% эффективности. Если увеличить их количество, то этот процент возрастет. Украина также должна продолжать работать над усилением своей ПВО – как собственными средствами, так и с привлечением помощи союзников.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал военный эксперт Владислав Селезнев.

– Последние массированные атаки на Украину были более продолжительными, они длились до 7 часов. Кроме того, атаки были комбинированными. Считаете ли вы, что это нечто новое в действиях врага?

– Нет. Такая практика использования комбинированных ракетно-дроновых ударов была и ранее. Я думаю, что здесь важно говорить о масштабности. В ночь с субботы на воскресенье было запущено 298 дронов, а с воскресенья на понедельник – более 350. Огромное количество накопленных врагом ресурсов позволяет ему совершать массированные ракетно-дроновые атаки.

Ключевая проблема, как по мне, состоит в нескольких моментах. Прежде всего россияне сподобились изготовлять дроны в больших количествах. Если менее чем год назад мы говорили о том, что 150 дронов, которые использует противник, это безумно много, то теперь для нас цифра 350 стала в определенной степени обыденностью. Кроме того, противник постоянно улучшает и сами дроны, и тактику из использования.

Это увеличение боевой части с 50 до 90 кг увеличивает разрушающую способность этих дронов, плюс он запускает их на больших высотах, 2-3 километра, что значительно усложняет противодействие со стороны наших мобильных огневых групп. Лишь на финальном участке дроны буквально пикируют вниз на цели. Звуки при этом очень мерзкие. Понятно, что противник ищет иные варианты для обхода наших систем ПВО и ПРО.

Мне кажется, ключевая миссия, которую противник возлагает на эти масштабные ракетно-дроновые атаки, – минимальной ценой нанести нам как можно больший ущерб. Крылатые, баллистические ракеты стоят миллионы долларов, а дроны – десятки, иногда тысячи долларов. То есть россиянам намного дешевле использовать дроны, чем ракеты.

Ну а нам залезать в погребальную яму точно не следует. То, что нам необходимо делать, – это увеличивать количество мобильных огневых групп. Они демонстрируют свою эффективность даже невзирая на то, что дроны противника движутся на больших высотах. Также нужно работать с нашими западными партнерами, в частности в плане получения дополнительных партий переносных ЗРК и других элементов, которые будут усиливать нашу противовоздушную оборону. Кстати, F-16 вместе с "Миражами" прекрасно демонстрируют свои качества как части системы ПВО.

Мы должны понимать, что оказались в новой реальности. У противника есть возможности для создания дронов в больших количествах, и он этой возможностью будет пользоваться. Но мы максимально пытаемся этому противодействовать. Это в том числе прилеты наших дронов по территории РФ, в первую очередь по объектам военно-промышленного комплекса, которые изготавливают чипы, элементные платы, взрывчатку и так далее. Для нас это приоритетные цели. И думаю, наша работа по этим целям будет продолжаться и далее.

– Известно, что российские самолеты Ту-95МС, которые несли крылатые ракеты, взлетали с аэродрома "Оленья" в Мурманской области. Одновременно "Калибры" запускались врагом из акватории Черного моря. Разумеется, Мурманская область – это далеко, но Черное море – это близко. Что вы думаете по поводу дополнительных возможностей, которые могли бы использовать Силы обороны для уничтожения ракетоносителей в море еще до их пуска?

– Было бы замечательно, если бы мы имели такую возможность. Но проблема для нас состоит в том, что противник, зная, что при использовании "Нептунов", которые в первую очередь предназначены для уничтожения вражеских кораблей, мы используем GPS-навигацию, блокируют мобильную связь над территорией временно оккупированного Крыма и Севастополя, а также в районе нынешней дислокации российских военных кораблей в Новороссийске. Это значительно усложняет нашу боевую работу по военным объектам.

По стационарным объектам – базам, арсеналам, складам, инфраструктурным объектам, которые обеспечивают топливом российские корабли – попасть как-то можно, закладывая в полетное задание соответствующие данные. Но когда речь идет о кораблях, которые перемещаются, это задача достаточно сложная.

Я думаю, что наши оборонщики работают над тем, чтобы модернизировать возможности наших "Нептунов", но пока этот процесс находится на этапе развития. Но ключевая цель – уничтожение носителей вражеских ракет, независимо от того, речь идет о морских или воздушных целях. Но, к сожалению, насколько я знаю, на сегодняшний день нет разработок, способных уничтожать вражескую авиационную технику на расстоянии до 180 км. Лет пятьдесят назад такая история была, но боевая часть этих ракет-перехватчиков, которые были способны уничтожать самолеты на расстоянии до 180 км, состояла из ядерного боезаряда. Соответственно, у нас таких возможностей нет, и пока этот вопрос неразрешим.

Есть другие варианты – агентурная разведка, работа по целям на территории РФ, в том числе на базах, где дислоцируются российские бомбардировщики. Вопрос во времени и в наличии ресурсов. Думаю, масштабные дроновые атаки в исполнении украинской армии будут продолжаться и далее.

– В начале интервью вы сказали о том, что враг накопил ресурсы и совершил удар. По всей видимости, Россия не в состоянии устраивать такие массированные атаки часто. Как вы думаете, в какой перспективе возможна такая же массированная атака? Сколько времени потребуется врагу, чтобы накопить подобные боезаряды?

– Тут позвольте мне с вами не согласиться. Наша разведка утверждает, что в запасе у россиян порядка 500 баллистических ракет. Но логика в этих рассуждениях есть, если мы говорим о том, что противник способен производить 1-2 единицы из номенклатуры ракетного вооружения в сутки. Соответственно, динамика ракетных ударов в последнее время была не настолько масштабной – за исключением двух последних дней.

Я думаю, что запасы ракет есть. Плюс дроны, которые создают очень большую проблему. Россияне смогли локализовать производство не только на территории специальной экономической зоны "Алабуга" в Татарстане, но и в том числе в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге.

То есть, думаю, что у россиян ресурсы и есть. Поэтому вариант масштабных атак с применением 300 и более дронов исключать не следует. Тем более что противник часто использует дроны-обманки для того, чтобы максимально нагрузить нашу систему ПВО.

Впереди нас ждут непростые времена, но лезть в погребальную яму я не вижу смысла по одной простой причине: есть действие и есть противодействие. Мобильные огневые группы демонстрируют 95-процентную эффективность в отражении вражеских дронов. Достаточно увеличить количество этих групп, вооружить их достаточным количеством переносных ЗРК – и уровень нашей эффективности будет возрастать.

Единственное, о чем хочется напомнить нашей аудитории в очередной раз, – правило двух стен теперь не всегда эффективно спасает за счет того, что боезапас дронов российской армии увеличен. Поэтому система убежищ, бомбоубежищ, укрытий – наиболее рациональное решение с целью сохранения жизни и здоровья людей.