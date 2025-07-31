Блог | Атакой на Киев Путин ответил Трампу: через десять дней война не остановится
Страшною атакою на Київ путін відповів Трампу. Через десять днів війна не зупиниться. Штати, ймовірно, введуть вторинні санкції, росія втратить десятки мільярдів доларів, але продовжуватиме війну.
Ми маємо справу з абсолютним злом, яке не цікавлять гроші, доходи, достаток, процвітання і мир. Зло живе війною, руйнуванням, стражданням і смертю.
Щоб перемогти абсолютне зло, треба бути абсолютним добром. Не тільки тим добром, яке живе в щасливих родинах, в дитячих садках і школах, в материнській любові і батьківській турботі. Ми повинні стати добром з кулаками, але абсолютно чесним, відкритим, розумним добром.
На жаль, кулаки у нас маленькі, і не тому, що ми слабші за імперію зла економічно, не тому, що у нас менший військовий потенціал і менше людських ресурсів. Ні, нам би всього вистачило, якби нагорі не крали, не обманювали і думали. Але вони просто дурні, жадібні і брехливі.
Київ (і не тільки Київ) атакували ракети і дрони, а де наша ППО?.. За три з гаком роки великої війни, за одинадцять років війни вони – ті, кого ми обирали за солодкі промови і яскраві плакати, за подачки, за гречку – не зробили нічого для зміцнення нашої повітряної оборони. Тільки те й робили, що ходили по світу з простягнутою рукою, випрошуючи "Петріоти" і лаючи партнерів за те, що мало допомагають.
Де наші українські зенітно-ракетні комплекси?.. Де наша авіація протиповітряної оборони?.. Де, для початку, командувач ППО України, з кого можна спитати? Чому наш президент, наш прем'єр-міністр, наш міністр оборони не зберуть розумних людей, військових, інженерів, конструкторів, промисловців, і не вислухають їх, не послухають, що треба робити, щоб захистити від повітряного терору українські міста?.. Чому тільки й роблять, що піарять дрони-перехоплювачі, на яких збирачі китайського мотлоху заробляють мільярди гривень?
Ця історія закінчиться погано, якщо ми не отримаємо відповіді, якщо не почнемо, нарешті, будувати реальну оборону, а не знімати черговий серіал нескінченної брехні. Добро має бути з кулаками. З чистими руками і світлим розумом.