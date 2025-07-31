Страшною атакою на Київ путін відповів Трампу. Через десять днів війна не зупиниться. Штати, ймовірно, введуть вторинні санкції, росія втратить десятки мільярдів доларів, але продовжуватиме війну.

Ми маємо справу з абсолютним злом, яке не цікавлять гроші, доходи, достаток, процвітання і мир. Зло живе війною, руйнуванням, стражданням і смертю.

Щоб перемогти абсолютне зло, треба бути абсолютним добром. Не тільки тим добром, яке живе в щасливих родинах, в дитячих садках і школах, в материнській любові і батьківській турботі. Ми повинні стати добром з кулаками, але абсолютно чесним, відкритим, розумним добром.

На жаль, кулаки у нас маленькі, і не тому, що ми слабші за імперію зла економічно, не тому, що у нас менший військовий потенціал і менше людських ресурсів. Ні, нам би всього вистачило, якби нагорі не крали, не обманювали і думали. Але вони просто дурні, жадібні і брехливі.

Київ (і не тільки Київ) атакували ракети і дрони, а де наша ППО?.. За три з гаком роки великої війни, за одинадцять років війни вони – ті, кого ми обирали за солодкі промови і яскраві плакати, за подачки, за гречку – не зробили нічого для зміцнення нашої повітряної оборони. Тільки те й робили, що ходили по світу з простягнутою рукою, випрошуючи "Петріоти" і лаючи партнерів за те, що мало допомагають.

Де наші українські зенітно-ракетні комплекси?.. Де наша авіація протиповітряної оборони?.. Де, для початку, командувач ППО України, з кого можна спитати? Чому наш президент, наш прем'єр-міністр, наш міністр оборони не зберуть розумних людей, військових, інженерів, конструкторів, промисловців, і не вислухають їх, не послухають, що треба робити, щоб захистити від повітряного терору українські міста?.. Чому тільки й роблять, що піарять дрони-перехоплювачі, на яких збирачі китайського мотлоху заробляють мільярди гривень?

Ця історія закінчиться погано, якщо ми не отримаємо відповіді, якщо не почнемо, нарешті, будувати реальну оборону, а не знімати черговий серіал нескінченної брехні. Добро має бути з кулаками. З чистими руками і світлим розумом.