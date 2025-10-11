Атаковали дроном: оккупанты ударом по Никополю убили 23-летнюю женщину. Фото

В субботу, 11 октября, российские оккупационные войска атаковали Никополь Днепропетровской области. В результате вражеского удара беспилотника погибла 23-летняя женщина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак. Также известно об одном пострадавшем.

Захватчики продолжают терроризировать мирное население

О трагическом случае чиновник проинформировал около 13:00.

"В Никополе погибла 23-летняя женщина. Трагедия произошла из-за вражеского удара FPV-дроном. Искренние соболезнования родным и близким", – написал он.

Кроме этого, из-за другой атаки российских террористов с помощью БПЛА, пострадал 62-летний мужчина. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.

В результате вражеских обстрелов в городе повреждены магазин, пятиэтажка и инфраструктура.

Напомним, в ночь на субботу, 11 октября, российская оккупационная армия массированно атаковала беспилотниками Одессу и область. Из-за обстрела повреждены объекты энергетики и дома. Известно об одной 47-летней пострадавшей, ее с травмами госпитализировали в больницу.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 10 октября, во время массированной комбинированной атаки на Украину, основной удар оккупанты направили на украинскую энергетику. Россияне били по энергетической инфраструктуре, в частности, в Киеве, Днепре, на Полтавщине и в Черкасской области. Из-за вражеских ударов в ряде городов возникли перебои со светом.

