'Атеш' проник на оборонные сооружения аэродрома 'Гвардейское' в Крыму: подробности

Во временно оккупированном Крыму партизаны "Атеш" пробрались на аэродром Гвардейское. Они обнаружили там семь систем ПВО российских окупантов.

Об этом сообщило движение "Атеш" в своем Telegram-канале. Партизаны охотно поделились координатами вражеских оборонительных объектов.

В "Атеше" отметили, что уже более месяца их агенты ведут наблюдение за аэродромом в Гвардейском. Они зафиксировали, что оккупанты готовят там фортификационные сооружения.

Также партизаны обнаружили ряд точек с оборонными объектами и изложили их координаты:

Видео дня

административные здания воинской части – 45.11730, 33.96803;

укрепленные ДОТы – 45.13204, 33.98985;

7 единиц пусковых установок С-300 – 45.08651, 33.93824

По словам партизан, разведданные они передали кому нужно еще месяц назад и продолжают мониторить изменения.

Как сообщал OBOZREVATEL, партизаны "Атеш" показали расположение кораблей Черноморского флота России в Севастопольской бухте. Украинское подполье вместе с неравнодушными севастопольцами уже долгое время работают над сбором информации о расположении военных кораблей окупантов.

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