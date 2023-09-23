'В Крыму вам нигде не спрятаться': партизаны 'Атеш' показали расположение кораблей ЧФ в Севастопольской бухте. Фото

Партизаны подпольного движения "Атеш" показали расположение кораблей Черноморского флота России в Севастопольской бухте. Украинское подполье вместе с неравнодушными севастопольцами уже долгое время работают над сбором информации о расположении военных кораблей оккупантов.

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения. Так, партизаны сообщают, что любые попытки оккупантов вывести военные суда из Крыма или их размещение в Севастопольской бухте не остаются незамеченными.

Все собранные данные партизаны передают Силам обороны, что помогает украинским военным удачно скорректировать огонь по флоту противника.

"Вся информация передается Силам обороны Украины. Вместе мы будем проводить новые удары по армии и флоту противника. В Крыму вам нигде не спрятаться! Передаем "привет" экипажу корабля, ждите подарков", – говорится в сообщении.

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Напомним, что партизаны военного движения "Атеш" и местные жители Севастополя корректировали удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Эта информация помогла Силам обороны Украины оценить обстановку и успешно нанести удар по штабу Черноморского флота.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в оккупированном Севастополе второй раз за день раздались взрывы. Над городом поднялся черный дым, оккупационные власти пожаловались на удар по штабу Черноморского флота РФ, а в минобороны страны-агрессора заявили об одном погибшем военном.

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