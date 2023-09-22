Удар по штабу ЧФ в Севастополе корректировали партизаны движения 'Атеш'. Фото

Партизаны "Атеш" и местные жители Севастополя корректировали удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Данная информация помогла Силам обороны Украины оценить обстановку и успешно нанести удар по штабу Черноморского флота.

Об этом сообщили в Telegram-канале партизанского движения. Вооруженные силы Украины постоянно фиксируют военные объекты по Севастополю.

"Продолжительное время мы фиксируем военные объекты по Севастополю и места размещения ПВО (штаб ЧФ, центр водолазной подготовки, учебный центр и т.д.). Данная информация помогла Силам обороны Украины оценить обстановку и успешно нанести удар по штабу Черноморского флота. Мы давно к нему присматривались", – говорится в сообщении.

Кроме того, в источнике говорится, что "сезон бавовны" продолжается.

"Спасибо севастопольцам и агентам "Атеш" за работу. Без вас ничего бы не вышло. Отдельное спасибо минобороны РФ — задержки выплат военным помогает нам привлекать к сотрудничеству офицеров из ЧФ РФ. Сезон бавовны продолжается, скоро будет еще..." – добавили в сообщении.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Севастополе второй раз за день прогремели взрывы. Над городом поднялся черный дым, оккупационные власти пожаловались на удар по штабу Черноморского флота РФ, а в минобороны страны-агрессора заявили об одном погибшем военном.

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