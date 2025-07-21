'Атеш' провел разведку на заводе в Санкт-Петербурге, который производит компоненты для российских истребителей. Фото

Агенты военного движения украинцев и крымских татар "Атеш" провели разведку на заводе в Санкт-Петербурге. Предприятие производит компоненты для российских истребителей.

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Об этом говорится в Telegram-канале "Атеш". Собранные данные оперативно переданы Вооруженным силам Украины.

"Агенты нашего движения обследовали стратегически важное предприятие "Красный Октябрь" в Санкт-Петербурге (координаты: 59996630, 30365872). Завод занимается производством и ремонтом силовых агрегатов для вертолетов "Ми" и "Ка", коробок самолетных агрегатов, газотурбинных двигателей и турбостартеров для истребителей "МиГ" и "Су", – говорится в сообщении.

Компоненты имеют критическое значение для поддержки боевой авиации, которую агрессор использует для ударов по Украине и для переброски своих войск на оккупированные территории. Во время операции были зафиксированы усиленные меры охраны.

Объект защищен высоким забором, оборудованным колючей проволокой и шипами, на его территории действует строгий пропускной режим. Также там установлено круглосуточное видеонаблюдение и работает вооруженная охрана. Наблюдается интенсивное движение транспорта и четко организованная система снабжения.

"Вся собранная информация – маршруты, охрана, структура объекта и персонал – уже передана Силам обороны Украины", – указано в сообщении.

Партизаны добавили, что продолжают разоблачать критические узлы военной машины России для вклада в общую победу.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее агенты "Атеш" разведали критическое звено в производстве российской авиации в Санкт-Петербурге. Это научно-производственный центр "Лопатки. Компрессоры. Турбины", в котором изготавливают детали для двигателей истребителей и транспортных самолетов оккупантов.

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