Агенты 'Атэш' разведали критическое звено в производстве российской авиации в Санкт-Петербурге: что удалось узнать. Фото

Агенты партизанского движения "Атеш" разведали критическую ячейку в производстве российской авиации в Санкт-Петербурге. Речь идет о научно-производственном центре "Лопатки. Компрессоры. Турбины", в котором изготавливают детали для двигателей истребителей и транспортных самолетов оккупантов.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "Атеш", опубликовав фото. Там отметили, что всю имеющуюся информацию передали Вооруженным силам Украины.

"Агенты нашего движения провели детальную разведку научно-производственного центра "Лопатки. Компрессоры. Турбины" – одного из ключевых звеньев в цепочке производства компонентов для газотурбинных двигателей российской военной авиации. Именно здесь изготавливаются детали, которые используются в двигателях самолетов Су-25, Су-34 и Ил-76 – техники, обеспечивающей удары по позициям ВСУ и переброски оккупационных войск", – говорится в сообщении.

Во время наблюдения было зафиксировано поступление крупногабаритных комплектующих на склад, вывоз готовой продукции грузовиками с военными номерами, а также активное движение транспорта, связанного с Министерством обороны России.

Вся собранная информация – адреса, логистические маршруты, данные о персонале уже передана Силам обороны Украины. В "Атеш" отметили, что движение сопротивления и дальше действует внутри военной инфраструктуры россиян.

"Каждая деталь – цель. Каждая операция – вклад в победу", – указано в сообщении.

Напомним, недавно один из агентов партизанского движения "Атеш" помог уничтожить вражеские позиции операторов дронов на Донецком направлении. Ему удалось собрать разведданные о маршрутах поставки дронов и схемах ротации операторов, которые менялись каждые несколько дней.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты "Атэш" нанесли очередной удар по логистике оккупантов на временно оккупированной Донетчине. В районе захваченной Россией еще в 2014 году Ясиноватой они сожгли релейный шкаф на важном отрезке железной дороги.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!