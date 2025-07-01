Агент 'Атеш' помог уничтожить позиции операторов БПЛА на Донецком направлении: раскрыты детали операции. Фото

Партизанское движение "Атеш" продолжает наносить потери российским захватчикам. В частности, один из агентов помог уничтожить вражеские позиции операторов дронов на Донецком направлении.

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Об этом говорится в Telegram-канале движения сопротивления. Там отметили, что агент в течение длительного времени втайне наблюдал за активностью российских групп беспилотников.

"В частности, был вычислен расчет БПЛА "Орлан-10", который активно применяется оккупантами для ведения разведки и корректировки артиллерийского огня. В результате работы были выявлены места размещения операторов, наземных станций управления, а также укрытия и временные склады техники", – говорится в сообщении.

Также удалось собрать разведданные о маршрутах поставки дронов и схемах ротации операторов, которые менялись каждые несколько дней. Все полученные материалы: координаты, фотофиксация и визуальные наблюдения были оперативно переданы ВСУ.

Это позволило нанести точечные удары по вражеским позициям и существенно ослабить возможности противника в воздушной разведке. По словам движения сопротивления, последствия этой работы уже появились в сетях.

"Атеш" продолжает действовать на временно оккупированных территориях, подрывая разведывательные возможности врага и ослабляя его боеспособность", – указано в сообщении.

Напомним, ранее агенты "Атеш" нанесли очередной удар по логистике россиян на временно оккупированной Донетчине. В районе захваченной Ясиноватой они сожгли релейный шкаф на важном отрезке железной дороги, которая используется военными РФ для снабжения оккупационных войск и транспортировки военных грузов.

Как сообщал OBOZ.UA, в оккупированном Мелитополе партизаны движения "Атеш" уничтожили автомобиль "УАЗ Патриот" с мобильной системой радиоэлектронной борьбы, который принадлежал операторам БПЛА 64-й мотострелковой бригады ВС РФ. Успешная операция временно парализует работу вражеского подразделения.

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