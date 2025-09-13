Движение "Атеш" сообщило об успешной разведке оборонного завода в Смоленской области. По данным агентов, обследовано предприятие АО "Авангард" в городе Сафоново.

Во время наблюдения зафиксирован режим работы завода, охрана, система видеонаблюдения и транспортные маршруты. Об этом сообщила пресс-служба "Атеш".

"Агенты нашего движения обследовали предприятие АО "Авангард" в Сафонове. Зафиксирован режим работы, охрана, видеонаблюдение и транспорт", – говорится в сообщении.

Завод является частью корпорации "Тактическое ракетное вооружение" и специализируется на производстве контейнеров и корпусов для твердотопливных ракет, а также элементов брони и противорадиационной защиты.

Ранее над объектом осуществляли полеты украинские беспилотники. Благодаря новым данным удары по предприятию могут стать более точными. Вся собранная информация уже передана Силам обороны Украины.

В сообщении движение также призвало местных жителей Смоленской области присоединяться к его деятельности, обещая достойное вознаграждение за вклад в борьбу за будущее страны.

