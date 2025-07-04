'Атеш' разведал позиции 428-го мотострелкового полка оккупантов на Покровском направлении: что удалось узнать. Фото

Агент партизанского движения "Атеш" из числа военных государства-агрессора России разведал позиции 428-го мотострелкового полка оккупантов на Покровском направлении. Россиянин передал украинским партизанам информацию о командном пункте полка.

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На этом КП находилось много офицеров, которые организовывали управление боем на одном из участков фронта. Об этом движение "Атеш" сообщило в Telegram, добавив фото разведанных вражеских позиций.

Благодаря этой информации эти позиции удалось частично уничтожить, ликвидировав некоторых командиров оккупационных войск.

"Наш агент собрал информацию и о других позициях, расположении личного состава, техники и складов противника. Это подразделение участвует в наступательных операциях и командование не щадит своих людей. Благодаря собранной информации эти позиции уже частично уничтожены, также удалось ликвидировать некоторых штабных командиров", – отметили в "Атеш".

Партизаны отметили, что агент заблаговременно был переброшен на другое направление и его работа продолжается там.

"Все собранные данные мы оперативно передаем Силам обороны Украины для соответствующего планирования", – добавили в движении. Там также призвали других российских военнослужащих присоединиться к украинским партизанам, приблизить конец этой преступной войны.

Как сообщал OBOZ.UA, один из агентов партизанского движения "Атеш" помог уничтожить вражеские позиции операторов дронов на Донецком направлении. В течение длительного времени он втайне наблюдал за активностью российских групп беспилотников.

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